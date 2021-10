NADA TOPČAGIĆ TRAŽILA 2.000 EURA DA SE POJAVI U EMISIJI?! Muž potvrdio - "Ne može ona za džabe da diže gledanost"

Suprug Nade Topčagić otkrio da je tražio isplatu honorara da se pevačica pojavi u emisiji - menadžer Ace Lukasa odgovorio!

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačica Nada Topčagić tražila je 2.000 evra da se pojavi u jednoj emsiji na TV Hajp, a pregovore u njeno ime vodio je njen suprug Zlatko Đorđević koji godinama unazad brine o svim njenim poslovima.

Od gostovanja se odustalon nakon što je Đorđević tražio nadoknadu.

"To je cena za gostovanje, nekima gostujemo za džabe, nekima ne. Za televiziju Saše Mirkovića cena je 2.000 evra, jer on nikada nije zvao Nadu da nastupa na koncertima na trgovima koje on organizuje. Sad hoće da mu ona za džabe diže gledanost, a ja sam taj koji Nadi diktira cenu", rekao je pevačicin suprug listu Alo.

Saša Mirković se oglasio ovim povodom, rekao da nema veze sa uređivačkom politikom televizije i dodao da na koncerte zove samo ljude koji mogu da privuku veliki broj posetilaca.

"Kada je reč o komentaru Nadinog supruga, mogu da naglasim da mi je važno da napravim koncert sa pevačima koji su popularni. Ako pravim koncert na trgu, meni je cilj da zovem pevača koji taj trg može da napuni.. Radio sam sa dosta izvođača, a među njima je i Aca Lukas. Na njen nastup dođe onoliko ljudi koliko Lukasu dođe u bekstejdž", rekao je Mirković i dodao da je "Nada kafanska pevačica - ona može da napuni kafanu, ali trg ne".

