BILA SAM SA PROTEZOM I KIKICAMA: Luna otkrila kada se prvi put zaljubila u Marka

Luna Đogani otkriva da je godinama unazad bila zaljubljena u svog muža.

Rijaliti zvezdaLuna Đogani je, prilikom poslednjeg televizijskog gostovanja, otkrila kako joj je suprug Marko Miljković ubeležen u mobilnom telefonu.

"Oko. Tako mi je upisan muž jer ga tako zovem. Među poslednja tri kontakta sa kojima sam se dopisivala su, pored njega, dvojica prijatelja jer nešto dogovaramo. Inače se najviše dopisujem sa Markom, mamom, tatom i prijateljima", istakla je Luna za "Hot ID".

Sa druge strane, na pitanje ko joj je bio prvi "selebriti kraš", odnosno javna ličnost u koju je potajno bila zaljubljena, Đoganijeva je uz osmeh priznala da se za tu osobu i udala.

"Bila sam klinkica kad sam ga prvi put videla. Gledala sam rijaliti (prim.aut. Veliki brat) sa sve dve kikice na glavi i protezom. Uživala sam u tim momentima kad smo drugarica i ja gledale rijaliti. Pratila sam to. On je tada bio u vezi sa jednom devojkom", dodala je rijaliti zvezda.

"Bio mi je sladak. To je bilo popularno. Svi su to gledali. Slobodno mogu da kažem da mi je on bio prvi "selebriti kraš". Što se inostranstva tiče, reč je o španskim glumcima kao što je Vilijam Levi, ali i holivudskim poput Zaka Efrona i Breda Pita, naravno, kao i svim ostalim devojčicama."