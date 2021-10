OGLASIO SE POSLE ŠOK OBJAVE DA JE "DESNA RUKA" BELIVUKA: Marko Miljković hitno reagovao - SKRNAVE MI IME!

Lik Marka Miljkovića greškom je dospeo na jedan hrvatski portal.

Marko Miljković i Luna Đogani našli su se danas u vrlo neprijatnoj situaciji kada ih je jedan hrvatski portal predstavio kao bliske klanu Veljka Belivuka. Bilo je jasno da je u pitanju greška i da su Marka Miljkovića, koji je uhapšen s Belivukom, pomešali s rijaliti učesnikom, a sporni tekst je ubrzo bio uklonjen.

Marko je u naslovu opisan kao "Opasni Marko" i "desna ruka" Belivuka, a u tekstu je pomenuta čak i Luna Đogani kao njegova supruga.

Vest je došla i do bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljkovića, te se oglasio tim povodom za Kurir.

"Iskren da budem, ne znam kako se osećam povodom cele ove situacije. Do sada sam bio na sastanku i čekam da mi se javi advokat. Planiram da porazgovaram sa advokatima, da vidim koliko cela ta priča koja se pojavila u novinama, skrnavi moje ime. Videću sa njima i koliko imamo prostoru za tužbu. Generalno, ja sam navikao na udarce i raznorazne medijske natpise, ali to što su napisali i objavili stvarno nije lepo, i veoma je neprofesionalno. Razumem da laici, ljudi koji se ne razumeju u sve to, kada pročitaju moje ime i prezime pomisle da se radi o meni. Opet kažem, ne bi bio toliki problem da su to ljudi, ali da mediji urade tako nešto, to mi je strašno. Oni kao novinari, trebalo je profesionalno da postupe, da provere celu situaciju pa tek onda da objave", rekao je Marko.

"Taj hrvatski mediji što je uradio takvu stvar, to je katastrofa. O daljem postupku, šta će se konkretno dešavati, vidićemo nakon razgovara sa advokatima. Za sada mogu da kažem, navikao sam na udarce, ali nije mi svejedno. Ljudi koji mene poznaju, znaju da ja u životu ne bih mogao da uradim stvari koje radi drugi Marko Miljković, ali nije prijatno kada čuješ da te ljudi upoređuju i da to pomisle. Nisam imao neke veće neprijatnosti od kada je ta vest izašla, dovoljna je neprijatnost slika moje supruge i mene u kontekstu te priče", zaključio je Miljković.

