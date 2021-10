CECA NE DA NA SEBE, SAŠA UGLAVNOM GUBI! Snežana Đurišić o sukobima Ražnatovićeve sa ostalim članovima žirija ZG 

Otkako je postala članica žirija muzučkog takmičenja "Zvezde Granda" Svetlana Ceca Ražnatović u svakoj epizodi ima po neki sukob sa nekim od kolega.

Sada je to prokomentarisala i Snežana Đurišić, članica produkcijskog žirija. Osim što je priznala da se sudi sa Aleksandrom Milićem Milijem, Ceca je ušla u klinč sa Draganom Stojkovićem Bosancem.

Snežana Đurišić ističe da se njena koleginica odlično snalazi.

"Samo jedna osoba je nova u celoj postavi. Rejtinzi govore sve, nema tu diskutovanja. Niko nije tu zaveštan da bude od početka, do samog kraja. Ceca to radi onako kako smo i očekivali. Ja lično uopšte nisam razmišljala da će to biti problem. Osim što se odlično snašla kada su u pitanju kandidati, ne da na sebe. Što bi ljudi rekli, zna fino da odgovori, tako da nije problem", rekla je Snežana.

Đurišićka je deo produkcijskog sastava, ali to joj ne smeta da navija kako za kandidate, a tako i kada su u pitanju prepirke između Cece i Saše.

"Saša Popović ima sada ulogu sudije. Kada je u pitanju njihov duel, Saša uglavnom gubi! Dobro, on je i kavaljer, naravno nekad dozvoli dami", rekla je pevačica u emisiji "Grand magazin".