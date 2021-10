DA JE I SVETI PETAR, MORA DA DA DNK! Nada Obrić osuđuje Miroslava Ilića - Vuče se po sudovima, a SVE SE ZNA!

Nada Obrić prokomentarisala slušaj Miroslava Ilića i Mirjane Antonović.

Miroslav Ilić se ovih dana sudi sa bivšom partnerkom Mirjanom Antonović, koja je došla iz Kanade i želi da dokaže da je pevač otac njenog sina Devina.

Nada Obrić osuđuje ponašanje kolege Miroslava, koji izbegava da da DNK u svrhu dokazivanja očinstva nad Devinom Antonovićem.

"Pratim to ovih dana i ne razumem šta se dešava. To je nešto što se dešava iz dva poteza. Da se krv i dobije se rezultat ili jesi otac ili nisi. Ovo se razvuklo, pa gubi svaki smisao. Ovo sada pokazuje i mnoge druge stvari. Sramotno je da ovakav benigni slučajevi traju pet pet godina. Može on da bude Sveti Petar, ali mora da da DNK. Ako si čist, pa sto puta si dao krv na analizu. Eto, šta vam govori to što Miroslav izbegava analizu", izjavila je Nada za Kurir.

"Ja poznajem Miroslava, mnogo smo radili zajedno i ne mogu da verujem da je sebi dozvolio takvu stvar i da se sada u ovim godinama vuče po sudovima. Sve se zna, u našoj branši svako sve zna. Iskrena da budem, ne mogu da verujem da Miroslav sebi dozvoljava ovoliko maltretiranja, na kraju krajeva sve će se saznati. Ima svedoka koliko hoćete", dodala je pevačica koja je četiri puta hrabro pobedila karcinom.