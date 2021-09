Žaklina Zdravković bila je na pomenu svom ocu Tomi Zdravkoviću.

Izvor: AdriaMedia Tv/Printscreen

Ovog 30. septembra 2021. godine navršava se trideset godina od smrti legendarnog pevača, boema i umetnika, neponovljivog i neprežaljenog Tome Zdravkovića, a pomen je održan na Centralnom groblju u Beogradu.

Pomenu je prisustvovala i njegova ćerka Žaklina Zdravković, kao i Tomina četvrta supruga Gordana, ali i glumci iz filma "Toma", među kojima i pevači Aco Pejović i Željko Joksimović, ali i dežiser filma Dragan Bjelogrlić Bjela, koji je održao emotivni govor posvećen Tomi.

"Tata je želeo sve da mi nadoknadi naše izgubljeno vreme, ali mi je drago što sam imala priliku da živim sa njim! Pamtim ga kao divnu osobu, romantičnog, tvrdoglavog, emotivnog! Kad je želeo da uspe, nije bilo mogućnosti da ga neko zaustavi! Kao otac, mi smo imali izgubljeno vreme, morali smo da nadoknadimo izgubljeno vreme, on mi je povlađivao, mogla sam sve da radim. Hteo je da se opravda za sve što nismo imali! Ja sam odrasla u Puli, on je dolazio na koncerte i zadnji put sam ga videla sa 5 i po godina i sve do 17 godina ja ga nisam videla. Onda sam odlučila sa 18 godina da vidim tatu, došla i ostala! On nakon toliko godina živi u ljudima", rekla je Žaklina za Kurir.

Toma je imao dvoje dece, ćerku Žaklinu i sina Aleksandra. Ćerku Žaklinu je dobio iz braka sa Olgicom s kojom se venčao 1963. godine, ali su se ubrzo razveli.

Pogledajte fotografije s pomena:

Vidi opis VIDELA SAM TATU TEK SA 18 GODINA: Ćerka Tome Zdravkovića na očevom grobu - "Hteo je da se opravda za izgubljeno vreme" Govor Željka Joksimovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 1 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 2 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 3 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 4 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 5 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 6 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 7 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 8 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 9 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 10 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 11 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 12 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 13 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 14 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 15 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 16 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 17 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 18 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 19 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 20 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 21 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 22 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 23 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 24 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 25 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 26 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 27 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 28 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 29 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 30 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 31 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 32 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 33 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 34 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 35 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 36 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 37 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 38 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 39 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 40 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 41 / 43 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 42 / 43 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 43 43 / 43

Žaklina je prvo Tomino dete, a danas živi u Holandiji i ima sva sina, a za Srbiju je vežu uspomene na čuvenog oca, iako ne dolazi često.