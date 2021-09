SRPSKI PEVAČ BIO U VEZI SA 17 GODINA MLAĐOM ZEČICOM: Katarina sad šokirala - "Bahatio se i tretirao me kao ROBA"

Katarina Lazić otkrila detalje braka sa pevačem Željkom Šašićem

Izvor: Instagram/koko__lk

Pre četiri godine javnost je čitala o devojci Željka Šašića, Plejboj zečici i manekenki Katarini Lazić, koju je "priženio i s kojom planira potomstvo".

Katarina je sada otkrio da ju je bivši "mučio i maltretirao kao roba".

"Željko i ja smo se davno rastali i sa moje strane više ne postoje nikakve emocije. Bila sam mlada kada sam s njim ušla u ceo odnos. Sve je bilo idealno dok razlika u godinama nije počela da pravi problem. Posle su počeli problemi sa Sofijom, sa Sonjom, a ja sam ga savetovala da se normalno ponša. Sonja ga je tužila jer nije plaćao alimentaciju za dete, a potom je naš odnos krenuo polako da se ruši", rekla je Katarina.

Katarina dodaje i da je pevač postao hladan i sebičan prema njoj, "da bi na kraju koristio svaku priliku da je vređa".

"Od vatrene ljubavi koju smo imali došli smo do hladnog odnosa. On je u narodu predstavljen kao paćenik, a da ga je Sonja ostavila zbog Lukasa totalno je netačno. Mogu da razumem što ga je Sonja ostavila, imala je sigurno svako pravo jer je i nju, kao i mene, tretirao kao roba. To nijedna žena neće da trpi, a meni je pričao da je ona ta koja je sebična, naporna i tako dalje. Trudila sam se da ništa ne dospe u novine, jer sam unala koliko mu je na kraju bilo teško što sam ga ostavila", rekla je Katarina.

Šašićeva bivša tvrdi da je rešila da se odseli iz pevačevog stana kada više nije mogla da podnese njegovo bahato ponašanje.

"Napustila sam Željka kada sam shvatila da više ništa ne želi da uradi za mene. Ponašao se kao da se ceo svet vrti oko njega, svako veče nam je bila puna kuća ljudi. Dolazilo je društvo, pijančili su do jutra, od buke i dreke nisam mogla da spavam i radim. Kada pričam o poslu govorio bi 'Šta ćeš ti da radiš?! Mi nemamo ništa od tvog posla". Hteo je da me ponizi u svakom trenutku. Bila sam depresivna jer sam trpela torturu, o kojoj niko ništa nije znao. On je generalno kukavica, ali kada su žene u pitanju glumi da je jak".

Pogledajte kako izgleda Katarina: