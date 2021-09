DARA BUBAMARA OSTAVILA TONIJA ZBOG MILIONERA?! Potrošili 150.000 evra na letovanja, pa pukla tikva - evo ko je ON!

Dara Bubamara je uživala u vezi sa mladim Tonijem, ali...

Izvor: instagram.com/darabubamara_official/

Dar Bubamara je proteklih meseci uživala u vezi s dečkom Tonijem, s kojim je tokom pandemije letovala na raznim destinacijama, ali velikoj ljubavi je navodno došao kraj.

Dara je raskinula s 24 godine mlađim Markom Dujakovićem Tonijem navodno zbog milionera iz Monte Karla, piše Kurir.

Darinu pažnju privukao je milioner koji živi u kraljevini, ali je srpskog porekla, a koji navodno ima 35 godina i upoznao ih je prijatelj koji tamo živi.

Između njih su proradile emocije na prvi pogled i pevačica je navodno rešila da stavi tačku na vezu s Tonijem.

"Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine", pričala je ranije Dara, koja se nije razdvajala od dečka, a često je isticala da je on pravi čovek za nju i da je veoma srećna pored njega.