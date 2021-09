NIJE TO BILA TA MARINA... Ova pevačica je poslednja sarađivala sa Tucakovićevom - "Pesmu je napisala za 20 minuta"

Spojila ih je Ana Bekuta.

Vest o smrti Marine Tucaković zavila je u crno čitavu estradu koja se emotivnim rečima oprašta od nje, ali i priseća zajedničkih trenutaka i brojnih saradnji.

Ana Bekuta nedavno je otkrila da se sa Marinom videla pre mesec dana, a pesma koju je napisala za njenu kandidatkinju bila je i poslednja na kojoj je radila.

Zvezda Granda Ivana Bogićević nije ni slutila da će baš ona biti vlasnica poslednje pesme Marine Tucaković, a ovim povodom se sada i oglasila za medije:

"Oduvek mi je bila želja da mi Marina napiše pesmu. Eto, ona je napisala moju prvu pesmu i ono što ja znam jeste da je to poslednja pesma koja će izaći a da je ona radila. Do nje me je dovela moja mentorka Ana Bekuta. Pesma je nastala za 20 minuta. Sećam se da je Marina rekli Ani: 'Joj, Anči, ako je neka glupost nemoj da mi šalješ, znaš da sam bolesna', ali moja mentorka ju je nagovorila da posluša melodiju. Dopala joj se i napisala mi je stihove", započela je Ivana i otkrila i kako je protekao njihov susret.

"Nije to bila ta Marina koju sam viđala na televiziji, ali nije htela da odaje utisak da joj je loše, bila je vesela i nasmejana. Puštala mi je neke svoje pesme koje je imala na lageru, čak sam imala u planu da uzmem još jednu pesmu od nje, ali eto, viša sila", završila je.

