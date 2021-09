NAPISALA MU JE NAJLEPŠU BALADU SVIH VREMENA! Marina je s njim volela da se druži, a s jednim pevačem joj je bilo NAJTEŽE

Marina Tucaković ostavila je neizbrisivi trag kroz svoje pesme i nema s kim nije sarađivala.

Marina Tucaković, najbolji tekstopisac svih vremena na prostorima bivše Jugoslavije, napustila nas je u 68. godini posle teške borbe s opakom bolešću. Za života je napisala najviše hitova od bilo kog tekstopisca i ostavila neizbrisiv trag kroz sve pesme koje su otpevane.

Marina je pisala tekstove za sve zvezde estrade - bilo ih je oko 2.500, a jedan pevač je za nju bio "car" u pravom smislu te reči, što je i priznala u jednom intervjuu.

"Kakav car. On je bio car u svakom pogledu. Futa i ja smo mu radili pesmu ''Podseti me što to beše ljubav'. Usred rata je imao koncert, bombarduju nas sa svih strana. Pisala sam za njega ''Sve što je lepo ima kraj''. Družili smo se baš. Sav je bio u muzici. Volim da slušam Olivera, Zdravka Čolića i Harisa Džinovića", priznala je ona, a nije joj bio problem da kaže da je saradnja sa Harisom bila komplikovana.

Oliver Dragojević je bio car za Marinu Tucaković

"Haris, ubedljivo. Barem mi nije bilo dosadno. Bio je tu negde da zna šta hoće i zna šta neće. Nađi me", otkrila je tada Marina.

Marina Tucaković preminula je u nedelju 19. septembra, nakon što joj je pet dana ranije pozlilo i bilo ustanovljeno da je zaražena korona virusom. Bila je priključena na respirator, a preminula je u KBC Dragiša Mišović.