STRPALA SAM JE U HITNU I OPROSTILE SMO SE, ZNALE SMO... Ovako je Marina Tucaković provela svoje poslednje dane

Kuma Marine Tucaković kaže da je brinula, ali da je do samog kraja bila vedra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Smrt Marine Tucaković, koja je preminula 19. septembra u 68. godini, posle duge i teške borbe s opakom bolešću, rastužila je region i sve one koji su odrastali uz njene pesme i proživljavali ih i godinama kasnije.

Kuma i najbolja prijateljica Marine Tucaković, Mirjana Petrović, kroz jecaje je ispričala da je pola njene duše otišlo i da je Marina bila najbolji čovek kog poznaje.

"Kume i drugarice smo preko 30 godina. To je bio veoma poseban odnos. Sve vreme bolesti sam bila uz nju, to je bila moja misija. Da ona ozdravi i bude dobro. Brinula je, ali je stalno imala vedrinu. Uvek kada kažeš za nekoga nešto, bilo dobro ili drugačije, ona kaže 'dobar je to čovek'. Za nju su svi bili dobri, niko nije bio loš. Kao da me neko presekao testerom i da me pola sahranjuju, a da pola ostajem ovde, na ovom svetu", kroz suze je ispričala.

"Strpala sam je u utorak u Hitnu pomoć i oprostile smo se, obe smo znale da je poslednji put. Nebeska ljubav i susret između nas dve. Išle smo pre mesec dana na Palić, molila me da je vozim, uživale smo na putu do tamo, pevale smo i smejale se."

"Terala sam je da piše, rekla sam joj: 'Čola ima melodije, hajde da ti ja pomognem da puštam muziku i da ti pišeš'. Uvek je bila duhovita. Imam sestru i Marina je tu pored. Bila mi je najbliža", s jecajem u glasu je ispričala kuma Marine Tucaković.