MILAN MARIĆ U VEZI SA 17 GODINA STARIJOM DIREKTORKOM: Jelena zbog glumca ostavila porodicu - prije nje bio s "kuguarkom"

Glumac Milan Marić (31) već dve i po godine uživa u vezi sa direktorkom jedne ugledne firme, koja je 17 godina starija od njega

Glumac Milan Marić (31) navodno je u vezi s Jelenom (48), s kojom je nedavno počeo i zajednički život.

Komšije su otkrile da su glumca više puta vidjeli da ulazi u zgradu direktorke jedne firme u Beogradu.

Marić, koji je ovih dana u žiži javnosti zbog filma "Toma", čuva svoju privatnost, jer je ranije doživio neprijatnost kada je bio u vezi sa starijom koleginicom iz Hrvatske, zbog čega su mediji pisali da ga je "zavela kuguarka".

"Jelena i Milan su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i brzo su se zbližili. Razmijenili su brojeve telefona, tako je sve počelo, ali niko od ljudi iz njihovog okruženja nije imao pojma da će da uđu u vezu. Jelena je od Milana starija 17 godina, ali to im uopšte nije bitno", rekao je dobro upućen izvor i objašnjava da su njih dvoje ludo zaljubljeni, kao i da su jedno drugom velika podrška:

"Njih dvoje se zaista vole i sami znate onu čuvenu rečenicu: "Ljubav ne pita za godine". Nerazdvojni su i evo, bogami, već su dvije i po godine zajedno. Marić živi s Jelenom u njenom stanu u Molerovoj ulici. U početku je dolazio često, pa onda svakodnevno, da bi se na kraju preselio kod nje. Mnogi ne znaju da je ona zbog njega ostavila porodicu i jedino na tome joj mnogi zamjeraju".

Marićeva navodna partnerka nije željela da priča o Milanu.

"Nemojte, molim vas, da me pitate takve stvari", rekla je bivša direktorka, a kada je saznala da postoji fotografija na kojima se vidi da Milan ulazi u njenu zgradu, dodala je: "Jao...Nisam javna ličnost i ne bih da se pojavljujem u medijima. Ne želim da komentarišem bilo šta na ovu temu", rekla je ona Srpskom telegrafu.

Glumac je ranije otkrio da je bjesnio zbog naslova koji su izlazili dok je bio u vezi s hrvatskom glumicom Ninom Violić

"Inače sam zatvoren čovjek i ne volim da pričam previše o sebi. Nisam ni znao tada da će to toliko da privuče medije. To je više bilo prisutno kod hrvatskih medija, jer ona tamo živi. Na svu sreću, to je malo prešlo kod nas. Ali zaista je bio grozan kontekst u koji su nas stavili. Ja sam tada bio užasno bijesan. Naslovi su bili užasni - "Hrvatska kuguarka zavela mladog glumca".

Milan je Ninu Violić upoznao u Beogradu 2014. godine, kada je gostovala sa predstavom "Kako smo preživjele". Svoju romansu nastavili su u Zagrebu, kada je Milan tamo igrao Gavrila Principa u predstavi " Mali mi je ovaj grob".