TRENIRAO S FEDEREROM PA IMAO SEKS NA WC ŠOLJI! ŠOK ispovest na televiziji - Okrenuo sam kameru i spustio poklopac! VIDEO

Učesnik Zadruge Marko Osmakčić otkrio da je dok se bavio tenisom imao prilike da nekoliko puta trenira s Federerom - pričao i o Rodžeru i seksu u rijalitiju

Izvor: Zadruga Official

Marko Osmakčić, učesnik Pinkovog rijalitija koji živi u Švajcarskoj, otkrio je tokom radio emisije koju su u Zadruzi vodili Marko Janjušević Janjuš i Stefan Karić, otkrio da je trenirao sa slavnim Rodžerom Federerom!

"Trenirao sam par puta s njim. Nismo kućni prijatelji, ali da ga sretnem na ulici naravno da bismo se pozdravili", rekao je Marko i nastavio:

"Federer je super lik, jako prizeman, duhovit, iako ne deluje tako na terenu. Spoljnom svetu izgleda kao perfekcionista i jeste jako dobar u svemu što radi i nema skandale i nije varao žene... ali siguran sam da iza toga stoji i puno grešaka. On nije kao naš Nole - Nole je stvaran, on se ljuti kad je ljut, šali se kad mu se šali, ako hoće da polomi reket on polomi reket, Rodžer ne, ali će verovatno popizdeti tek kada dođe kući".

Marko je otkrio i da je pre Zadruge učestvovao u dva rijalitija - jedan u Nemačkoj, drugi u Švajcarskoj, tokom kojeg je bilo i seksa.

"Popili smo i ušli u WC, to je bio blam, bolje da smo u krevetu to uradili. I ušli u WC, ona mi kaže da pomerim kameru i ja to uradim, ali kamera je i dalje snimala i sve se videlo. Kao pornić je izgledalo", rekao je Marko, a Janjuš i Stefan ga pitali "da li je poklopac na šolji bio spušten ili ne".

"Jeste, šta da radim,,, da upadne", smejao se Marko.

Pogledajte: