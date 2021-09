ARKANOV SIN JE BIO OPASAN FRAJER I VOLEO JE LEPU MAKEDONSKU PEVAČICU: Danas ima 46 godina, pogledajte kako izgleda! FOTO

Mihajlo Ražnatović nije deo javnog života, ne eksponira se i ne živi u Srbiji.

Izvor: Youtube/ radovan džeko

Najstariji sin Željka Ražnatovića Arkana koji je za sobom ostavio devetoro dece s pet žena, Mihajlo Ražnatović, danas ima 46 godina i ne eksponira se u medijima, a živi u Švedskoj gde je i rođen.

O njegovom životu se malo toga zna. Nekada je bio u vezi s lepom makedonskom pevačicom Karolinom Gočevom i mnogi su navijali za njihov brak, ali do toga nije došlo. Razlozi raskida ostali su javnosti nepoznati.

Arkanov sin je retko kada dospeo u medije tokom proteklih godina, mada je 2016. godine objavljeno da je navodno pretio Svetlani Ceci Ražnatović, ali se potom ispostavilo da se radi o lažnom predstavljanju, što je i pevačica potvrdila.

"Tog momka poznajem lično i znam šta on može da kaže. On nije sklon vulgarnosti, pretnjama. Čuli smo se posle toga, bio je šokiran. On živi u inostranstvu i prosto ne prati naše medije, od svojih prijatelja je čuo i želeo da se oglasi da skine ljagu sa svog imena. Povučenim životom živi, nema nikakve veze s medijima. Tu su sve izmišljene informacije, pomislim, pa iako je potpuno odlepio, zna bar kada je rođen. Oni ni to nisu znali tačno da napišu, sve su izmislili", izjavila je Ceca svojevremeno za emisiju "Premijera".

