ZATRUDNELA U 15. GODINI, RODITELJI SE ODREKLI, A DETE JE KOD BABE I DEDE: Ispovest zadrugarke koja je bila sa SEDMORICOM

U spavaćoj sobi ležali su Stefan Karić i Viktorija Mitrović, koja mu je otvorila dušu o najbolnijim temama iz mladosti i života!

Učesnica rijalitija Zadruga Viktorija otkrila je tokom pitanja gledalaca da je "bila sa sedmoricom učesnika Zadruge", a jutros, u razgovoru sa Stefanom Karićem, i da je rodila dete u 16. godini!

Viktorija je otkrila i da je morala da se uda za svog momka da ne bi išao u zatvor jer je zatrudnela maloletna, kao i da ga je ostavila "jer se švalerisao".

Usput je ispričala da nije u kontaktu s roditeljima, jer su je se odrekli kada je bila mala.

"Sa majčine strane imam brata i sestru, ali sa njima ne pričam, mama i tata su me se odrekli kad sam bila mala, pa sam živela sa babom i dedom neko vreme. Kasnije sam otišla kod oca i tamo sam trebala da završim srednju školu, on se oženio dobio dete i želeo je da preko dobije posao. Dobio je starateljstvo i ja nisam želela da idem sa njim preko jer me je ona maltretirala, nije se lepo ponašala, a on je nju stalno branio. Tako da sam ostala da bih imala slobodu. Bacila sam 40 godina starateljstva svoje babe i deke, zbog ćaleta ali nisam namerno, nego mi se ukazala prilika da budem sa ocem. Bila sam maloletna, ispalo je da sam htela da ostanem sa dečkom i da zato neću da idem sa njima i na kraju jesam bila sa njim malo. Nisam mogla da se vratim kod babe i dede jer sam im na neki način zabola nož u leđa", rekla je Viktorija, dok je šokirani Karić pitao:

"Taj dečko ti je napravio dete?".

"Da, zato sam morala da se udam jer sam bila maloletna! Morali smo da potpišemo to i sa njim sam otišla preko, a kad sam se vratila počeo je da se švaleriše i eto".

"Sad si dobra sa babom i dedom?", pitao je Karić.

"Moje dete je kod njih, da u dobrim smo odnosima. Kad sam rodila dete tad se i popravio odnos".

