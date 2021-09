OVAKO JE JOVANA JEREMIĆ DOSPELA NA PINK! Otkriveni svi detalji transfera - jedan susret bio je PRESUDAN!

Jovana Jeremić otkrila kako je došlo do susreta sa Željkom Mitrovićem.

Izvor: ATA Images/Anotnio Ahel

Jovana Jeremić gostovala je u emisiji "Amidži šou" gde je oštro komentarisala svoje koleginice, otkrila da li je usled prelaska na Pink televiziju dobila stan, ali i kako je došlo do pregovora sa Željkom Mitrovićem.

Voditeljka je tom prilikom otkrila da je susret sa vlasnikom Pinka bio sudbinski, odnosno da je na njega naletela dok je vozila rolere.

"Bog je odradio sve", rekla je Jovana i nastavila:

"Željka Mitrovića sam srela na mnogo čudan način. Udarila sam na njega na keju, ali bukvalno smo se sudarili. Ja sam vozila rolere, a on skejt. Kada sam shvatila s kim sam se sudarila, bilo je baš čudno, jer da sam htela da dođem do njega, teško da bih uspela. Željko je prosto takav, on koga hoće zove, a ko ga ne zanima, nema šanse da dođeš do njega", rekla je Jeremićeva.