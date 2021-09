CEO LJIG OBLEPILA PLAKATIMA SA SVOJIM LIKOM: Komšije razotkrile Jovanu - "Svi smo MORALI da znamo da je đak generacije"

Komšije Jovane Jeremić o njenim srednjoškolskim danima

Izvor: Instagram/jovanajeremicmilosevic

Susedi voditeljke Jovane Jeremić iz Ljiga otkrivaju da kada je postala đak generacije svima je to stavila do znanja, a njen gest i danas prepričavaju.

"Jovana je uvek volela da pomaže svojima, dok nije otišla za Beograd. Svi znaju ovde u Ljigu ko je ona i volimo da je gledamo na televiziji. Sada je ne srećemo često, jer je otišla za Beograd i postala zvezda", rekao je jedan meštanin Ljiga.

Interesantno je to da je Jovana u srednjoj školi bila đak generacije i kako bi to svima stavila do znanja, ona je po celom gradu izlepila plakate na kojima su se nalazile njene diplome koje je stekla svojim znanjem.

"Kada je u srednjoj školi postala đak generacije, ceo Ljig je to znao. Zajedno sa majkom je osmislila plakat na čijem centralnom delu stoji njena fotografija, a okolo su diplome koje je stekla na raznim takmičenjima. Nekoliko lokacija u centru bilo je prekriveno tim plakatima i svi su morali da znaju da je ona postala đak generacije", rekao je čovek iz lokalne prodavnice.