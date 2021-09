ŠOK! ANĐELINA OTKRILA ISTINU POSLE DUGOG ĆUTANJA! Holivudski SILOVATELJ me je napao, Bred je znao a onda me je IZDAO!

Anđelina Džoli prvi put progovorila o napadu, ovo je doživjela od Breda i najviše ju je zaboljelo!

Izvor: Youtube/TODAY

Anđelina Džoli dala je rijetki intervju u kojem je pričala i o bivšem mužu Bredu Pitu, s kojim se još uvijek sudi oko starateljstva nad djecom, i o holivudskom silovatelju Harviju Vajnstinu.

Anđelina (46) je rekla da ju je Vajnstin napao, da je Pit za to znao i da su se oko toga svađali! Svjetski mediji prenijeli su ovu vijest kao udarnu a potom se oglasio i sam Vajnstin!

Taj dio intervjua počeo je pitanjem da li Džolijeva, dobitnica Oskara, ima utisak da su njena prava uvijek bila poštovana?

"Hm, dobro pitanje ako ste na terapiji. Mislim da je moja majka uradila mnogo po pitanju toga kako se osjećam i koja prava imam. Ali znate, ja sam rano počela da radim da bih joj pomogla oko plaćanja računa. I nisam bila svjesna toga kako zaslužujem da me tretiraju kao ljudsko biće i djevojku. Nisam mislila da sam rođena s nekim pravima i zaštitama, već sam mislila da su to stvari koje se zasluže vremenom ili se za njih boriš. A kada se boriš za njih, nekada te ljudi posmatraju kao 'tešku' osobu", rekla je ona.

Džolijeva je rekla i da je prvi put kada se osjetila dovoljno ugroženom da bi odreagovala bio upravo susret s Vajnstinom.

"Uh, pa to nije iznenađenje. Harvi Vajnstin. Radila sam s njim dok sam bila mlada", rekla je Anđelina koja je imala 21 godinu kada je snimila film "Playing by heart". Vajnstin je bio producent filma.

"Žene često misle da su pobjegle od napada ako su se fizički udaljile. Ako izađeš iz sobe, misliš da je pokušao nešto ali nije uspio, zar ne? Ali istina je da je i sam pokušaj, i iskustvo pokušaja, napad sam po sebi", rekla je glumica.

Na pitanje šta se tačno dogodilo, dala je uvijen odgovor.

"Neću da skrećem priču na Harvija. Ali je to bila zloupotreba mojih prava. Nije to bilo muvanje, već situacija iz koje sam morala da pobjegnem. Klonila sam ga se i upozorila druge djevojke. Sjećam se da sam rekla Džoniju, mom prvom mužu, i da je on bio divan. Proširio je priču svojim prijateljima, svim djevojkama su govorili, nemoj nikada da budeš sama s Harvijem u sobi. Dobila sam ponudu da snimam film 'Avijatičar', i odbila sam jer je on bio uključen u projekat. Nikada više nisam radila s njim, ali Bred jeste i to mi je teško palo", rekla je ona.

Bred Pit je 2009. igrao u filmu "Prokletnici" Kventina Tarantina, koji je Vajnstinova kompanija koproducirala. Onda je tri godine kasnije sam Pit otišao kod Harvija i tražio od njega da distribuira i producira film "Killing them softly". Anđelina kaže da je to shvatila kao negiranje seksualnog napada koji je doživjela.

"Svađali smo se oko toga, naravno da me je to zaboljelo. Znao je da me je Harvi napao, i radio je s njim", rekla je glumica.

Vidi opis ŠOK! ANĐELINA OTKRILA ISTINU POSLE DUGOG ĆUTANJA! Holivudski SILOVATELJ me je napao, Bred je znao a onda me je IZDAO! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/TODAY Br. slika: 11 11 / 11

Anđelina se tada Bredu nije pridruživala na promotivnim događajima za taj projekat. Sedam godina kasnije, par se razveo.

Vajnstin, koji trenutno služi zatvorsku kaznu od 23 godine zbog više napada i silovanja, poriče Anđelinine tvrdnje.