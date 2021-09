LUKAS BRANI DŽALU I BUBU! Pevač PROTIV zabrane ulaska u Srbiju za repere - "Šta čovek iz publike traži na bini?!"

Aca Lukas komentarisao skandal na nastupu Džale Brata i Bube Korelija.

Nakon što su se sarajevski reperi Buba Koreli i Džala Brat našli u žiži javnosti zbog skandaloznog snimka s njihovog nastupa u Nišu kada je mladić iz publike dobio batine, popularnom muzičkom dvojcu navodno je zabranjen ulazak u Srbiju, a nekoliko domaćih pevača dalo je svoj komentar na ovu temu.

Nekoliko njih osudilo je postupak obezbeđenja popularnog dvojca, dok ima i onih koji ih brane, među kojima je i Aca Lukas.

On je u svojoj izjavi za bosanske medije, između ostalog istakao da ne odobrava nikakav vid nasilja, ali i da se "ne slaže sa dobijenom zabranom ulaska u Srbiju".

"Da, spreman sam opet da komentarišem. Ja sam jedan od retkih koji se nije složio s tom zabranom. To što su oni imali nastup u Nišu i što su gurnuli nekoga s bine… Samo može da se razgovara o tome je li reakcija obezbeđenja bila prebrutalna, manje brutalna ili adekvatna. Najbitnija stvar od svega je - šta čovek iz publike traži na bini? Onda i ja treba da imam zabranu jer je moje obezbeđenje najmanje desetero 'bacilo' s bine. Možemo da razgovaramo o brutalnosti postupka, ali da se to stavi u konotaciju zato što je to bilo u Nišu pa su Srbi bili u publici, pa je neko bacio Srbina s bine… Lepo sam rekao – mislite li da to ne bi u Sarajevu uradili ili da to nisu već uradili?", započeo je.

"Ne odobravam nasilje, ali onda je najbolje da se svi popnu na binu i da svi pevamo s bine. Mi volimo uvek, kad kažem mi, mislim na bivšu Jugoslaviju, da pravimo iz ni iz čega nešto. Potpuno je bezveze da se krene s tim stvarima, da počinjemo sukob gde ga nema, a odavno smo završili sukobe i puna mi je glava tih budalaština. Možemo razgovarati o pojavama, ali ne moramo odmah da ih bojimo time ko je koje nacionalnosti. Ma nema toga u ovom poslu. Zaista je krajnje vreme da se kanimo tih stvari. Muzika spaja ljude, ne počinju ratovi zbog muzike", rekao je Aca za "Dnevni Avaz".

