SA JEDNE STRANE JE RAZUMEM! Žarko je bio Karleušin MILJENIK u Zvezdama Granda - ovako je komentarisao njen odlazak!

Žarko Madžić o odlasku Jelene Karleuše iz muzičkog takmičenja.

Jelena Karleuša je nakon šest godina žiriranja u Zvezdama Granda zvanično napustila ovu poziciju, a na njeno mesto došla je Svetlana Ceca Ražnatović.

Mnogi su komentarisali ovu promenu u popularnom muzičkom takmičenju, a ovim povodom oglasio se i bivši kandidat Žarko Madžić kog su nazivali i Jeleninim miljenikom.

On je istakao da je bio iznenađen kada je pročitao vest, ali i da sa jedne strane razume Karleušinu odluku, kao i obaveze koje novi album zahteva.

"Iskreno, to me je iznenadilo. Pročitao sam da Jelena želi da se posveti svom albumu, tako da je s jedne strane i razumem, jer to je proces koji zahteva mnogo odricanja. Što se nje tiče, ona ima moju punu podršku za sve što radi. Nedostajaće mi da je gledam u Zvezdama Granda, normalno. Ja bih najviše voleo da je pozovem na svoju promociju kada budem predstavljao svoju pesmu i voleo bih da ona dođe", rekao je Žarko za "Espreso".

Potom se osvrnuo i na podršku koju je dobijao od Jelene Karleuše u toku svog učešća:

"Ja ne mogu da vam opišem koliko mi je njena podrška i sve to što je ona pričala u toku takmičenja mnogo značilo. Pogotovo što ja verujem da je ona sve to govorila od srca i meni je sve to bilo vetar i leđa u toku takmičenja", zaključio je.

