NISAM PROSTITUTKA, A ZADNJICU MI JE POKLONIO POZNATI PLASTIČNI HIRURG! Bezobrazna Deniz šokirala - "Pali me Ana Korać!"

Deniz Dejm otkrila da ne prodaje svoje telo

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Deniz Dejm, jedna od najpoznatijih starleta iz Slovenije pre ulaska u Zadrugu 5 zaintrigirala je javnost kada je iznela skandalozne detalje iz života.

Učesnica koja se na intervjuu za rijaliti pojavila gole zadnjice, otkrila je da se, uprkos glasinama, nikada nije bavila prostitucijom.

"Ja se ne borim sa tim, pošto je za mene prostitucija posao kao i svaki drugi, ja poštujem to, ali nikada nisam nudila usluge, ako neko u to želi da veruje, neka veruje, ja se ne bavim demantima, ali ja ne radim kao prostitutka i svoje usluge ne nudim nikome za novac".

Deniz je pred ulazak u Zadrugu otkrila i šta misli o seksu pred kamerama, a na pitanje da li joj se dopao neki učesnik Zadruge, otkrila da joj se svidela bivša učesnica!

"Pa, ja sam uvek za neke erotične i ljubavne afere, trenutno mi se sviđa Ana Korać, predivna je, srela sam je na nekoj klinici i odmah me je napalila kada sam je videla. Prelepa je i prezgodna devojka, privukla me je svojim izgledom".

Deniz je otkrila i da li je imala nekih neprijatnih iskustava zbog načina na koji se predstavlja u javnosti, a potom i koje je plastične intervencije imala.

" Od kada sam stigla u Srbiju, u Beograd, stalno mi zvoni telefon za neku prostituciju priču, ali ja se time ne bavim i nemam vremena za muškarce, pošto ja sada pravil stajlinge za Zadrugu. Imala sam, od nekog fizičkog nasilja, do nekih neprijatnih scena, gde su mi muškarci želeli smrt i nazivali me degutantnim imenima, ali to je sve šoubiznis i ja sam borac".

Potom je priznala da je neke operacije platila, neke ne...

"Ja sam zadnjicu dobila na poklon od jednog famoznog turskog hirurga, koji je radio sve najveće balkanske zvezde, bila sam mu muza, a inače za ove korekcije ja sam uložila dosta, ali na vreme dobijem pomoć od nekih muškaraca".

Pogledajte i slike "njene tihe patnje"