DOSTA JE BILO LUDILA I PSOVKI! Miki Đuričić stao na "ludi kamen", pa progovorio o Zadruzi - Ulazim kao PORODIČAN ČOVJEK

Prvi intervju oženjenog Mikija Đuričića.

Do početka Zadruge 5 se uveliko odbrojava, a poznato je da će jedan od učesniki biti i Miki Đuričić koji je danas stao na "ludi kamen".

Zvijezda srpskog rijalitija izgovorila je sudbonosno "da" Angelini, majci svog djeteta koju je dugo krio od očiju javnosti, a potom za medije govorio o porodici, bračnom životu, ali i ulasku u Zadrugu.

Miki je otkrio da ovoga puta ulazi kao porodičan čovjek, da bi volio da dobije još jednu ćerku, kao da je i ponosan na svoju mezimicu Dunju koja je već naučila nekoliko riječi.

"Osjećam se kao oženjen čovjek mi već živimo zajedno, pa smo iskoristili priliku da se i mi vjenčamo, da ozakonimo našu vezu. Malo sam umoran od priprema, ali lijepo je", rekao je Miki, pa progovorio o rijalitiju:

"Prvi put ulazim kao porodičan čovjek, život mi je dobio novu dimenziju, porodica mi je motiv ovaj put da izdržim i riješim neke stvari. Biće teško naravno, ali imam svoje razloge zbog kojih ulazim. Angelina se meni ne miješa u to, ona to shvata kao moj posao, pošto je ovo poslednji rijaliti ponuda je bila takva da smo razmislili, treba da završim to do kraja, mi živimo normalan, skroman život na selu, slabo se družim sa ljudima iz rijalitija, vratiću se u normalan život."

"Snašao sam se odlično u ulozi oca, ja čuvam dijete dok ona ne dođe sa posla, naučio sam da se presvučem, da se igram sa njom. Najviše volim kada uči nove stvari, samo što nije prohodala, kada nauči novu riječ... Prva riječ bila je vjerovatno mama, najteže je kad joj rastu zubići. Dunja zna da kaže i tata i mama. Bitno je da to dijete ima sve što treba, da dobije normalno obrazovanje, da mu pružimo šta mi nismo imali u mladosti. Volio bih još jedno dijete, još jedno žensko, zamisli bude muško, pa bude kao ja. Dobro došlo je i muško, ali bih volio žensko... Ljudima ću pokazati da sam smješniji i ozbiljniji, dosta je bilo ludila i psovki", istakao je on za Kurir.

