ZANIMAJU JE SAMO BOGATAŠI, A OD GOLIH FOTKI KUPILA PORŠEA OD 150.000 EVRA: Ona je najbezobraznija učesnica Zadruge 5!

Upoznajte Deniz Dejm, biseksualku koja "ne zna šta će s parama" koje zarađuje na sajtu za odrasle

Prva učesnica Zadruge 5 koja je danas došla da snimi video pred ulazak u rijaliti, otkrila je da voli i muškarce i žene, kao i da svoje fotografije na kojima je naga objavljuje na popularnom sajtu za odrasle.

Deniz Dejm odgovarala je na pitanja novinara i odmah otkrila svoju se*sualnu orijentaciju. Ona je najpre obelodanila da je sada svoje fotografije, na kojima je naga, ponudila fanovima po sniženoj ceni:

"Ja sam najveći brend u Sloveniji imam svoj nalog na sajtu za odrasle", rekla je Deniz koja je otkrila koliko je zaradila od popularnog sajta na kom kači provokativne fotke: "Ja sam kupila porše od 150.000 evra. A to radim već dve godine, bila sam prva", priznala je influenserka koja nema problem da otkrije šta voli:

"Volim devojke, muškarce, sve između toga. Ja sam b*seksualka, biće zanimljivo - izjavila je Deniz i otkrila novinarima da želi vezu s Majom Marinković, a da je s njenim ocem Takijem imala samo flert:

"Taki i Maja, to je malo degutanto, ali Deniz i Maja, to je presaltko.Šta ne bi radila Maji, ma cela je slatka, mali bombončić, grudi... Malo je luda, volim lude žene", kaže Dejm i otkriva da je Janjuš baš i ne zanima, iako bi joj odgovarao po visini s obzirom na to da i ona ima dva metra:

"Mene ne zanimaju visoki muškarci, zanima me hariznma i da je bogat".