BRITNI SE SLIKALA SAMO U GAĆAMA: Stisla grudi i pozirala u crvenim čizmicama - sve pršti od golotinje! (FOTO)

Pevačica ponovo objavila toples fotografije na Instagramu

Izvor: Instagram/britneyspears

Pevačica Britni Spirs nedavno se našla u centru pažnje svetskih medija, kada je otkrila da je bila pod budnim okom svoje porodice, tačnije oca Džejmija Spirsa kao legalnog staratelja poslednjih 13 godina i da se za to vreme nije osećala slobodnom, niti je mogla da donosi odluke koje se tiču njenog života i karijere.

Nedavno su se stvari preokrenule, njen otac će navodno stupiti sa mesta staratelja, a ona je zbog toga sve slobodnija i u svojim objavama na društvenim mrežama. Nedavno je čak objavila i toples fotku u teksas šortsu, a sada je otišla korak dalje.

Britni je objavila seriju toples slika - pevačica pozira samo u belim gaćicama i crvenim čizmicama, a u postu pored slika je otkrila i zašto je to uradila:

"Ne, drugari, nisam uspela da uradim silikone za nedelju dana i nisam trudna. Imam grudi na ovim slikama jer sam se najela! Pre nego što vam pokažem još slika mog tela, želim da shvatite zašto sam se razgolitila. Reakcija svake žene kada se skine je - osećam se bolje! Kada se osećaš bolje misliš i da izgledaš bolje. Uradila sam to na hiljadu nastupa i nekada nisam izgledla dobro. Bilo mi je neprijatno, ali sam se osećala dobro. Naravno da ne želim da vidite nepravilnosti na mojoj zadnjici, ali nastupanje me je tokom godina učinilo nesigurnom, mislila sam da nisam dovoljno atraktivna. Sada sam se skinula jer sam se rodila gola i iskreno, osećala sam težinu sveta na mojim ramenima i to me je nateralo da mislim loše o sebi. Želela sam da se vidim u lepšem svetlu. Ja sam žena, lepa, osećajna žena koja mora da vidi sebe u najčistijoj formi. Ne, neću se slikati toples do kraja života, ali ako ovo pomogne svima da malo raumisle o sebi, onda...".

Pogledajte slike: