BIZNISMEN JOJ NUDIO 30.000 EVRA! Skandal na nastupu Edite Aradinović - "Prišao za sto i rekao da plaća izlazak"

Pevačici Editi Aradinović na privatnoj žurci biznismen nudio 30.000 evra da izađe s njim

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Pevačica Edita Aradinović nedavno je doživela šok kada joj je jedan biznismen navodno otvoreno ponudio 30.000 evra da izađe sa njim na sastanak.

"Edita je pevala na jednoj privatnoj proslavi, i tu je uzela ozbiljan bakšiš. Zabavu je organizovao biznismen povodom pedesetog rođendana, a na slavlju je bilo dosta milionera iz raznih država. Kada je završila sa svojim blokom, Edita je sela za sto kako bi popila piće i polako krenula kući",rekao je neimenovani izvor i dodao da joj je tada prišao "vrlo moćan čovek".

"Pitao da li ima pet minuta da porazgovaraju. Ona mu je dozvolila da sedne za sto, ali nije ni sanjala šta će je pitati. Počeo je da joj upućuje komplimente, a onda joj ponudio 30.000 evra da ode sa njim na sastanak. Ona je odmah počela da se smeje, jer je mislila da se šali, ali ubrzo je shvatila da je ozbiljan. Ona je bila šokirana jer zna da je ozbiljan čovek i nije mogla da veruje da će joj nešto takvo predložiti".

"Edita je malo drčnije postupila prema njemu, rekla mu da mora da ide i da ona nije neko ko može da se kupi. On je počeo da se izvinjava i pravda time da je zapravo samo želeo da je izvede na večeru i da joj je dao taj novac jer on zna da puno nastupa i da bi morala da otkaže nastup da bi izašla sa njim. Nju je to još više iznerviralo i rekla mu je da joj se ne obraća".