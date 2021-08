PIJANI JANJUŠ NAPRAVIO SKANDAL! Hteo na silu kod Maje, Taki ga gurnuo niz stepenice - "Neka mi dođe još jednom ako sme!"

Janjuša i Maju skandali ne prestaju da prate.

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković napravili su haos prethodne noći u emisiji "Narod pita", a bivši zadrugar izjavio je i da je Maji dao 30.000 dinara za abortus.

Skandali ne prestaju da ih prate ni po izlasku iz rijalitija, iako oboje tvrde da nemaju više nikakav odnos i da jedno drugo ne zanimaju. Janjuš je Maji svašta izgovorio u emisiji, a sada se pojavila informacija da je napravio skandal ispred stana u kojem ona živi s ocem Takijem na Voždovcu, kako navodi Kurir.

"Apsolutna je laž da Janjuš mrzi Maju. On je voli i neprestano misli na nju. Njegovo ponašanje u emisijama je čisti dokaz za to. Ne može da podnese što ga je zauvek precrtala iz svog života, pa vređanjem i plasiranjem neistina o njoj i njihovom odnosu samo pokazuje koliko ga boli što je Maja nastavila svoj život", ispričao je izvor koji je prepričao šta se desilo pre nekoliko dana, posle snimanja emisije u kojoj su oboje gostovali.

"Janjuš je posle snimanja hteo da popriča sa Majom, da joj kaže da nije mislio sve što je rekao i da sve to radi samo kako bi bio zanimljiviji narodu. Naravno, Maja je iskulirala i otišla u svoj stan na Voždovcu. Posle nekoliko sati, vidno pripiti Janjuš je došao ispred vrata stana i počeo da lupa i da moli Maju da izađe i da porazgovaraju. To je bilo strašno koliko je plakao i molio. Maja se bila uplašila i nije htela da izađe, pa je zamolila Takija da joj pomogne i da ga otera. Čim je Taki otvorio vrata, Janjuš je pokušao da na silu uđe u stan i ode do Majine sobe. Međutim, Majin otac, koji se profesionalno godinama bavio sportom, to nije dozvolio i u jednom potezu ga je sklonio sa vrata. Tako ga je jako odgurnuo, da je Janjuš leteo preko stepenica koliko je dugačak i širok", dodao je isti izvor.

Dok se Maja i Janjuš nisu javljali na pozive, Taki je priznao da je došlo do sukoba.

"O tom klošaru neću da pričam. Istina je da je bio, pokušavao nešto, ali se grdno pokajao. Moju Maju niko neće smeti da pipne dok je Taki živ. Posebno ne taj debil koji vređa žene. Ne može da preboli što ga je Maja precrtala za sva vremena. Nek' mi dođe još jednom pred stan ako sme", poručio je Taki Marinković.

