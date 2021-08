UMESTO SVADBE, RASKID! Mladi srpski glumac ponovo slobodan - "Obrisao" bivšu!

Nedavno je pričao o venčanju, a sada je pukla tikva.

Izvor: Instagram/luka_raco

Luka Raco (30) stavio je tačku na ljubavnu romansu sa izabranicom Vanjom!

Glumac koji mami mnoge uzdahe ženske publike, ponovo je singl, prenosi "Story".

Ne želi da u javnosti priča o razlozima za krah ljubavi, a pre samo nekoliko meseci je za domaće medije govorio o planovima za venčanje sa Vanjom.

"Vanja u potpunosti razume moj posao. Nema primedbi ni zamerki jer je svesna da je glumački posao takav, da to nije toliko bitno koliko ljudi misle da jeste kada gledaju na televiziji, da se tome pridaje preveliki značaj. Mi to shvatamo kao posao. Želim da učinim sledeći korak iz ljubavi, a ne iz papirološkog dela ili da bismo nekoga mogli da nazovemo suprugom, odnosno da budemo muž i žena. Mislim da je u suštini to mnogo više od papira", naveo je on tad.

Luka je, inače, sa svog Instagram profila obrisao sve slike sa Vanjom.