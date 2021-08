PORED MRKE JE ZABORAVILA PRIJATELJE! Mića opleo po Ani Bekuti - Kvadratura stana i kola menjaju karakterne osobine

Lepi Mića o prijateljstvu sa Anom Bekutom.

Bivši učesnik Zadruge Lepi Mića prokomentarisao je odnos Tare i Nenada Aleksića Ša, koji su se nedavno našli u centru skandala nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak slupanih reperovih kola koja je vozila Simova.

Mića je istakao da smatra da tu samo Nenad voli Taru, a zatim se osvrnuo i na prijateljstvo sa Anom Bekutom.

"On se zaljubio najstrašnije. To će za njega biti kobno, izgubiće sve, ali to je njegov izbor. Sa bi se Tarom sutra oženio. Ona je razmaženo dete, bezobrazno, drsko stvorenje. Ona mu je poremetila mozak. Mislim da Tara nije zaljubljena, njoj je lepo, vozi 'mercedes', on sve finansira", rekao je Mića.

On je progovorio i o prijateljstvu sa Anom Bekutom i otkrio koliko se njihov odnos promenio.

"Jeste, i to baš dosta. Bekuta je imala muškarce sa kojima je živela, ali je samo Mrkonjić uticao na njen posao, postala je cenjena kao nikad otkad je sa njim. Tek tad je ušla u ozbiljne priče i odmah je zaboravila stara druženja i prijatelje. Ona je imala hitove i pre njega, ali su te pesme vaskrsle tek kad je postala izabranica ministra. Ranije smo se čuli u mesec dana 20 puta, a sada u 20 godina jednom ili dva puta. Nas dvoje smo pojeli dosta estradnog hleba, ali ona se udaljila. Lokacija, kvadrati stana, kola menjaju karakterne osobine. Poštujem, ali meni ne mogu da prodaju plavu krv", rekao je Lepi Mića za "Svet", a prenose mediji.