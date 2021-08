HIT OGLAS - POKAJAO SE ZBOG RAZVODA I RASPISAO KONKURS ZA DJEVOJKU! "Bez mrlja iz prošlosti i ako može sa silikonima"

Bivši zadrugar objavio hit oglas.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivšem košarkašu Marku Janjuševiću Janjušu učešće u rijalitiju promijenilo je život iz korjena. On je u zadruzi prevario suprugu Enu sa kojom ima ćerkicu Krunu sa majom Marinković nakon čega se razveo, ali i raskinuo sa Majom.

On trenutno sa ćerkom boravi u Budvi, a kako je ranije istakao veoma se kaje zbog razvoda, te dodao da se sa Majom koja se takođe nalazi u Budvi više niti čuje niti viđa.

"Kajem se svaki dan. I da postoji, i da ne postoji, to ne znam, čudno je, treba malo vremena da prođe, pa ćemo vidjeti šta i kako, sad mi je ovako najljepše, slobodan sam, na miru sa svojim djetetom, ne treba mi niko. Nedostaje mi, kajem se što sam njoj i Kruni nanio toliko bola, bio sam kreten, ali za to plaćam veliku cijenu sada" izjavio je ranije Janjuš, otkrio da se sa Anom Korać redovno čuje i dodao da nema djevojku jer ga "nijedna neće".

Ubrzo je na njegovom Instagram storiju osvanu i hit oglas!

"Upoznao bih lijepu djevojku od 26 do 42 godine, školovanu, bez mrlja iz prošlosti, silikoni mogu, a i ne moraju (mada ne bi bilo loše da ima), s prebivalištem trenutnim u Budvi... Da mi pričuva Krunu večeras malo da izađem do grada", napisao je Janjuš u svojoj objavi i mnoge nasmijao do suza.

Izvor: Instagram/mali_janjus