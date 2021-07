NAKON PRIČE O VUJADINOVOM NEVERSTVU, MIRKA VASILJEVIĆ PROGOVORILA O TRUDNOĆI: Kolege nisu znale da sam u drugom stanju!

Mirka Vasiljević kolegama nije rekla da je trudna.

Izvor: Printscreen/Balkanskom ulicom

Lepa glumica Mirka Vasiljević nedavno je bez dlake na jeziku progovorila o neverstvu Vujadina Savića, a sada se osvrnula na svoju četvrtu trudnoću.

Mirka se priključila na setu ekipi serije "Junaci našeg doba", te ističe da je svi čuvaju, kako i da su njene kolege tokom snimanja saznale da je u drugom stanju.

"Godine su i dalje na mojoj strani. Nekako mlad organizam i dalje uspeva da trudnoću dobro podnese. Neko sam ko uvek smatra da većina stvari dolazi iz glave. Ne volim da paničim i da se opterećujem. Na taj način ću nešto negativno privući i naštetiti okolini. Sve to rešavam kada treba da se time bavim. Ovo su lepe promene i životne i telesne. Apsolutno mi ništa nije teško na snimanju. Vrlo su brižni i pažljivi prema meni. Ne volim da kukam, jer nema ni mesta tome. Snimanja traju dugo, ali se više čeka na setovima, nego što se radi. Oni na početku nisu ni znali da sam u drugom stanju, međutim kad su videli promene doneli su sami zaključak. Svi su pažljivi i govore ona je dete, a onda pomisle 'Koje dete? Ona ima supruga i troje dece?'" , rekla je kroz osmeh Mirka Vasiljević, koja je ponosna na činjenicu da glumi u seriji Siniše Pavića.

"Gluma mi je beg od mojih svakodnevnih obaveza, od mojih privatnih problema. Želim da radim, stvaram i gluma je zapravo ušla u moj krvotok. Kada sam dobila poziv od Zorana Jankovića, glavnog čoveka iz 'Košutnjak filma', bila sam počastvovana. Nikako nije bilo prilike da stupimo u kontakt i to mi je bila velika želja od početka karijere. Na serijama poput 'Srećnih ljudi', 'Porodičnog blaga', 'Greha njene majke', sam ja zapravo odrasla. Zoran je moje privatne stvari držao u strogoj tajnosti, jer sam tada već znala da ću biti u drugom stanju. Morala sam to sa njim da podelim i da vidim da li bih uopšte mogla da budem deo te serije. On je to podržao i zahvalna sam mu na tome što sam deo novog serijala 'Junaci našeg doba'. Posle prvog snimajućeg dana zamolila sam da mi daju kontakt Siniše Pavića kako bi mi dao savet za lik koji je pisao za mene", ispričala je Mirka Vasiljević.