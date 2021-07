DARKO JE MARINI DAVAO NOVAC NA RUKE: Lazićeva majka otkrila sve o snajkama, oglasila se i bivša - "Nebitni su!"

Branka Lazić, majka Darka Lazića komentarisala navode o svojim snajkama.

Mediji nedavno su pisali o navodnim pretnjama koje je Marina Gagić uputila novoj devojci Darka Lazića, pevačici Barbari Bobak, a pevač i njegova nova izabranica se ovim povodom nisu oglašavali.

Za razliku od njih, Marina se oglasila i za "Kurir" istakla da je maksimalno posvećena svom sinu i da je nikakve priče o bivšem vereniku ne zanimaju.

"Oboje su mi podjednako nebitni. Ne mislim o njima. Meni je za razliku od nekih dete najbitnije, tako će i ostati. Pozdrav!", rekla je ona.

Povodom brojnih naslova koje u poslednje vreme izlaze o njenom sinu, ali i bivšim i potencijalnim snajkama, oglasila se i Branka Lazić, pevačeva majka.

"Ne bih ja da komentarišem Marinin i Barbarin odnos. Svaku Darkovu odluku poštujem, ali ja tu devojku ne poznajem pa nemam ni mišljenje o njoj. Sin me još uvek nije upoznao sa njom. Ne bih da komentarišem ni Darkov i Marinin odnos, oni su se razišli, to je njihova stvar. Znam da je on Alekseju dobar otac, i vi kada ste bili kod nas videli ste da je Marina dovela dete i da su normalno pričali. Darko je njoj davao novac do sada, to sigurno znam, nije joj uplaćivao na račun nego joj uvek sve davao na ruke. Ne znam, iskreno kakve su to sada priče i o čemu se radi, to su njihovi odnosi, ali ono što znam je da je on zaista dobar i odgovoran otac prema sinu", istakla je.

