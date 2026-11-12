Ceca u jeku skandala s Veljkom podelia šok detalj: U istom vrtiću uhapšen vaspitač zbog bluda nad decom (Foto)

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović burno je reagovala nakon objave sina Veljka o vaspitačima iz vrtića koji su njegovom sinu dali da obuče suknju, i podsetila na slučaj iz 2009. godine

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, jutros je objavio snimak na Instagramu koji je uzburkao domaću javnost, u kojem objašnjava da su njegovom sinu vaspitači dali da obuče suknju.

Njegovu objavu je šerovala i sama pevačica, koja je potom objavila i sliku kostima bubamare, ali i objavu o slučaju od pre 17 godina, kada je u istom vrtiću uhapšen vaspitač.

Njenu objavu prenosimo u celosti:

"Novosadska policija uhapsila je 14. marta 2009. godine vaspitača Miroslava J. iz Titela, zaposlenog u vrtiću "Plavi čuperak“ u Vilovu, zbog sumnje da je izvršio nedozvoljene polne radnje nad decom. Prema tadašnjem izveštaju agencije Beta, protiv njega je podneta krivična prijava.

Vest je objavljena pre 17 godina. Zna li se šta se desilo sa Miroslavom?

Danas je u istom vrtiću, najmlađem sinu Veljka Ražnatovića obučen komad neke crvene suknjice sa crnim tačkama. Pitao je zašto...? Gde je dobio odgovor da po programu mogu deca da nose šta žele bez da im sreću vaspitači pažnju".

Pogledajte:

Izvor: Cecaraznatovic/instagram

Pogledajte i snimak Veljka Ražnatovića o spornoj situaciji u vrtiću: