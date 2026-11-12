"Ne kvarite našu decu": Bogdana Ražnatović zatekla sina u suknji, sad reagovala na mrežama (Foto)

Snaja Svetlane Cece Ražnatović, Bogdana Ražnatović, reagovala na mrežama zbog izjave supruga Veljka.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Bogdana Ražnatović rijetko se oglašava na društvenim mrežama i svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali je sada napravila izuzetak nakon što je izjava njenog supruga Veljka Ražnatovića izazvala burne reakcije.

Nakon što je Veljko javno ispričao da su on i Bogdana svog sina zatekli u suknjici u vrtiću, zbog čega su odlučili da sva tri sina ispišu iz te ustanove, na Instagramu se oglasila i Cecina snaha.

Bogdana je na svom storiju podijelila upravo snimak na kojem Veljko govori o ovoj situaciji, a uz video je osvanula kratka i jasna poruka:

„Priča koja treba daleko da se čuje. Ne kvarite našu djecu!“, piše u objavi koju je Bogdana podijelila sa svojim pratiocima.

Izvor: Instagram printscreen / bogdanaraznatoviiic



Sina zatekli u suknji

Veljko Ražnatović otvoreno je govorio o vaspitanju naslednika i neprijatnoj situaciji koju su on i Bogdana doživjeli.

Kako je tada otkrio, njih dvoje su ostali u šoku kada su došli po dijete u privatni vrtić i videli ga obučenog u suknjicu, uz objašnjenje vaspitača da se radilo o igri maskiranja.

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Pogledajte 01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Veljko ističe da će djecu ispisati iz vrtića nakon svega što se desilo.

„Naravno da ću ispisati djecu iz vrtića dok se ne promijeni ta direktorica i dok se ne uvede neki pravilnik, kako bismo mi kao roditelji znali šta može, a šta ne može da se propovijeda našoj djeci. Takođe, želimo da znamo da ljudi kojima povjeravamo djecu vrednuju iste stvari kao i mi u kući.

Kada kažem iste vrijednosti, mislim na to da je bata – bata, a seka – seka. I to je to. Ne tražim ništa posebno. Tražim da dijete bude dijete, da se lijepo ponaša, da zna za manire i da zna da je ono ili bata ili seka, bez ikakvog pregovaranja, većanja ili razmišljanja o tome. Šta ti je, sine, Bog dao, to si.“

(Blic, MONDO)