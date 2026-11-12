Ceca reagovala nakon haosa u vrtiću: Veljko pobjesneo zbog suknje na sinu, a sada se oglasila i pjevačica

Veljko Ražnatović se pobunio zbog kostima bubamare svog sina, a njegova majka Ceca ga podržava.

Izvor: MONDO

Nakon što se Veljko Ražnatović javno pobunio zbog suknjice i kostima bubamare koji su u vrtiću u Titelu dali njegovom najmlađem sinu, oglasila se i njegova porodica.

Njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović, podelila je Veljkovu objavu na svom Instagramu i tako pokazala da dijeli njegovo mišljenje.

Pogledajte njenu objavu:

Inače, povodom ove situacije oglasila i direktorka vrtića Jovanka Andrić i objasnila šta se dogodilo.

"Drage koleginice, hajde da situaciju sa kostimom bubamare sagledamo iz perspektive djeteta. Dječak od dvije godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće. Za njega je to bio samo dio kostima, zanimljiv komad odjeće i deo igre, bez značenja i podela koje mi odrasli često pripisujemo odjeći", rekla je za Telegraf.

Ovo je sporna suknja:

"Važno je da situaciju posmatramo očima djeteta, a ne kroz sopstvena očekivanja. U ovom uzrastu djeca spontano istražuju, isprobavaju i biraju, a na osnovu takvih izbora ne treba donositi zaključke o njihovom identitetu. Naš zadatak je da im omogućimo slobodnu igru i istraživanje, bez osude i stvaranja osjećaja da su uradila nešto pogrešno", piše u poruci koja je proslijeđena Veljku Ražnatoviću i zaposlenima u vrtiću.

Podsjetimo, Veljko se javno oglasio na svom Instagramu profilu povodom nezadovoljstva programom u samom vrtiću u Titelu, nakon što je njegovom najmlađem sinu Isaiji, kako je naveo, tokom priprema za priredbu obučen kostim bubamare sa suknjom.