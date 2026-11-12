logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ceca reagovala nakon haosa u vrtiću: Veljko pobjesneo zbog suknje na sinu, a sada se oglasila i pjevačica

Ceca reagovala nakon haosa u vrtiću: Veljko pobjesneo zbog suknje na sinu, a sada se oglasila i pjevačica

Autor Ana Živančević
0

Veljko Ražnatović se pobunio zbog kostima bubamare svog sina, a njegova majka Ceca ga podržava.

Ceca reagovala nakon haosa u vrtiću Izvor: MONDO

Nakon što se Veljko Ražnatović javno pobunio zbog suknjice i kostima bubamare koji su u vrtiću u Titelu dali njegovom najmlađem sinu, oglasila se i njegova porodica.

Njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović, podelila je Veljkovu objavu na svom Instagramu i tako pokazala da dijeli njegovo mišljenje.

Pogledajte njenu objavu:

Inače, povodom ove situacije oglasila i direktorka vrtića Jovanka Andrić i objasnila šta se dogodilo.

"Drage koleginice, hajde da situaciju sa kostimom bubamare sagledamo iz perspektive djeteta. Dječak od dvije godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće. Za njega je to bio samo dio kostima, zanimljiv komad odjeće i deo igre, bez značenja i podela koje mi odrasli često pripisujemo odjeći", rekla je za Telegraf.

Ovo je sporna suknja:

"Važno je da situaciju posmatramo očima djeteta, a ne kroz sopstvena očekivanja. U ovom uzrastu djeca spontano istražuju, isprobavaju i biraju, a na osnovu takvih izbora ne treba donositi zaključke o njihovom identitetu. Naš zadatak je da im omogućimo slobodnu igru i istraživanje, bez osude i stvaranja osjećaja da su uradila nešto pogrešno", piše u poruci koja je proslijeđena Veljku Ražnatoviću i zaposlenima u vrtiću.

Podsjetimo, Veljko se javno oglasio na svom Instagramu profilu povodom nezadovoljstva programom u samom vrtiću u Titelu, nakon što je njegovom najmlađem sinu Isaiji, kako je naveo, tokom priprema za priredbu obučen kostim bubamare sa suknjom.

Pogledajte

01:20
Zeljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Ražnatović sin vrtić suknja Svetlana Ceca Ražnatović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ