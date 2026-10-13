Ćerka Svetlane Ražnatović, Anastasija, oglasila se na svom Insatgram profilu.
Anastasija Ražnatović se porodila prije četiri mjeseca i na svijet je donijela sina Ilijana. Sada se oglasila iz Španije i objavila snimak iz automobila.
"Idi nađi nekog, ostavi me": Anastasija Ražnatović se 4 mjeseca nakon porođaja oglasila iz Sevilje (Video)
Naime, Cecina ćerka se snimala u automobilu i pjevala pjesmu "Krive drine" od Magla benda, koja je postala ogroman hit, a čiji stihovi glase:
"Ma, idi nađi nekog ostavi me, šta će ti ove moje krive drine. Neka ti mali nosi moje ime...", pjevala je Anastasija.
Zbog ove pjesme svi brujali o razvodu Vlade Magle
Nakon objave pjesme "Krive Drine" i snimka na kom frontmen Magla benda, Vladan Savić, plače uz pomenutu numeru, u komentarima su se pojavili razni navodi. Od toga da pati za bivšom suprugom, pa sve do toga da se navedno razveo od sadašnje supruge.
"Idi nađi nekog, ostavi me": Anastasija Ražnatović se 4 mjeseca nakon porođaja oglasila iz Sevilje (Video)
Nedugo zatim, imali smo priliku da razgovaramo sa Vladom, kada nam je otkrio da je u odličnim odnosima sa bivšom suprugom Jovanom.
"Jovana i ja imamo savršen odnos, prije svega dijete koje volimo najviše na svijetu. Uvijek sam tu za nju i ona je zauvijek tzu za mene", istakao je Vladan.
Međutim nakon pitanja kako je sadašnja supruga reagovala na njegove strastvene scene sa manekenkom u spotu "Čuvam je", vlada je sve zaitrigirao odgovorom:
"Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pjesmi ' Krive Drine'", poručio je kratko Vladan Savić.