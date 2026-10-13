Ćerka Svetlane Ražnatović, Anastasija, oglasila se na svom Insatgram profilu.

Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija

Anastasija Ražnatović se porodila prije četiri mjeseca i na svijet je donijela sina Ilijana. Sada se oglasila iz Španije i objavila snimak iz automobila.

Naime, Cecina ćerka se snimala u automobilu i pjevala pjesmu "Krive drine" od Magla benda, koja je postala ogroman hit, a čiji stihovi glase:

"Ma, idi nađi nekog ostavi me, šta će ti ove moje krive drine. Neka ti mali nosi moje ime...", pjevala je Anastasija.

Pogledajte 00:21 Anastasija Ražnatović se oglasila iz Sevilje Izvor: instagram/raznatovicanastasija Izvor: instagram/raznatovicanastasija

Zbog ove pjesme svi brujali o razvodu Vlade Magle

Nakon objave pjesme "Krive Drine" i snimka na kom frontmen Magla benda, Vladan Savić, plače uz pomenutu numeru, u komentarima su se pojavili razni navodi. Od toga da pati za bivšom suprugom, pa sve do toga da se navedno razveo od sadašnje supruge.

Vidi opis "Idi nađi nekog, ostavi me": Anastasija Ražnatović se 4 mjeseca nakon porođaja oglasila iz Sevilje (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 8 / 8

Nedugo zatim, imali smo priliku da razgovaramo sa Vladom, kada nam je otkrio da je u odličnim odnosima sa bivšom suprugom Jovanom.

"Jovana i ja imamo savršen odnos, prije svega dijete koje volimo najviše na svijetu. Uvijek sam tu za nju i ona je zauvijek tzu za mene", istakao je Vladan.

Međutim nakon pitanja kako je sadašnja supruga reagovala na njegove strastvene scene sa manekenkom u spotu "Čuvam je", vlada je sve zaitrigirao odgovorom:

"Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pjesmi ' Krive Drine'", poručio je kratko Vladan Savić.