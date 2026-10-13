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"Idi nađi nekog, ostavi me": Anastasija Ražnatović se 4 mjeseca nakon porođaja oglasila iz Sevilje (Video)

"Idi nađi nekog, ostavi me": Anastasija Ražnatović se 4 mjeseca nakon porođaja oglasila iz Sevilje (Video)

Autor Jovana Milićević
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Ćerka Svetlane Ražnatović, Anastasija, oglasila se na svom Insatgram profilu.

Anastasija Ražnatović se 4 mjeseca nakon porođaja oglasila iz Sevilje Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija

Anastasija Ražnatović se porodila prije četiri mjeseca i na svijet je donijela sina Ilijana. Sada se oglasila iz Španije i objavila snimak iz automobila.

Naime, Cecina ćerka se snimala u automobilu i pjevala pjesmu "Krive drine" od Magla benda, koja je postala ogroman hit, a čiji stihovi glase:

"Ma, idi nađi nekog ostavi me, šta će ti ove moje krive drine. Neka ti mali nosi moje ime...", pjevala je Anastasija. 

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Anastasija Ražnatović se oglasila iz Sevilje
Izvor: instagram/raznatovicanastasija
Izvor: instagram/raznatovicanastasija

Zbog ove pjesme svi brujali o razvodu Vlade Magle 

Nakon objave pjesme "Krive Drine" i snimka na kom frontmen Magla benda, Vladan Savić, plače uz pomenutu numeru, u komentarima su se pojavili razni navodi. Od toga da pati za bivšom suprugom, pa sve do toga da se navedno razveo od sadašnje supruge.

Nedugo zatim, imali smo priliku da razgovaramo sa Vladom, kada nam je otkrio da je u odličnim odnosima sa bivšom suprugom Jovanom.

"Jovana i ja imamo savršen odnos, prije svega dijete koje volimo najviše na svijetu. Uvijek sam tu za nju i ona je zauvijek tzu za mene", istakao je Vladan.

Međutim nakon pitanja kako je sadašnja supruga reagovala na njegove strastvene scene sa manekenkom u spotu "Čuvam je", vlada je sve zaitrigirao odgovorom:

"Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pjesmi ' Krive Drine'", poručio je kratko Vladan Savić.

Tagovi

Anastasija Ražnatović Sevilja vlada magla bend

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