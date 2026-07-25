"Sestri je prijetio da će joj polomiti ruke i noge": Kristina iznijela šokantne optužbe protiv Kristijana

Kristina Spalević iznijela nove optužbe protiv bivšeg muža

Izvor: Pink printscreen

Javni rat između bivših partnera Kristine Spalević i Kristijana Golubovića ne jenjava, a ona nastavlja da iznosi brojne optužbe na njegov račun.

Sada je istakla da će ga ubuduće prijavljivati kada je bude vrijeđao, pa je iznijela šokantne optužbe i tvrdnje o prijetnjama. Kristina tvrdi da je njen bivši partner njenoj sestri prijetio da će joj polomiti ruke i noge ukoliko ne bude lažno svjedočila protiv nje.

„Sve što kaže, a za šta nema dokaze, sve što me bude degradiralo – samo prijava, prijava, prijava. A ja ću sve dokaze izbacivati jedan po jedan. A pošto on pominje neke ljude iz prošlosti koji su ista g*** kao on, mada su ipak za nijansu bolji, sada idu izjave osoba iz njegovog života“, rekla je Kristina, pa nastavila:

„Hoćemo da ratujemo? Hajde da ratujemo. Sve što bude laprdao i sve što imam, a da vam ne pričam šta sve imam iz njegovog telefona... Planove, kovanje planova, šta će da mi radi. Sljedeći je snimak gdje mi njegova sestra kaže da joj je rekao da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude lažno svjedočila protiv mene na sudu. Kristijane, ostavi me na miru“, rekla je Kristina.

Bivša partnerka Kristijana Golubovića prethodno je najavila da će javno iznijeti detalje iz njihovog privatnog života i otkriti, kako je navela, istinu o svemu što se dešavalo iza zatvorenih vrata. Tom prilikom iznijela je niz ozbiljnih optužbi na račun bivšeg supruga, a ubrzo nakon toga podijelila i snimak koji je izazvao burne reakcije javnosti.