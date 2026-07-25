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Snimak Kristijana Golubovića kako lomi po stanu: Bivša žena se ne zaustavlja, tvrdi da se iživljavao pred djecom

Snimak Kristijana Golubovića kako lomi po stanu: Bivša žena se ne zaustavlja, tvrdi da se iživljavao pred djecom

Autor Dragana Tomašević
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Kristina Spalević iznijela optužbe protiv Kristijana za nasilno ponašanje u prisustvu djece

Snimak Kristijana Golubovića kako lomi po stanu: Bivša žena se ne zaustavlja, tvrdi da se iživljavao Izvor: Instagram

Kristijan Golubović i Kristina Spalević, koji su u vanbračnoj zajednici dobili dva sina, već neko vrijeme ne žive zajedno i u lošim su odnosima.

Sukob između bivših partnera ne prestaje, a Kristina je sada na Kristijanov račun iznijela niz ozbiljnih optužbi. Na svom Instagram profilu podijelila je snimak na kojem se vidi kako Kristijan uništava sobu.

„Lagano zagrijavanje, čekam sljedeću budalaštinu i ide snimak od kojeg nikome neće biti dobro, njemu najmanje. Svaki stan u kojem smo živjeli izlomio je, iživljavao se, naravno sve pored djece. Ovaj plakar pao je centimetar od djece. Zato sam sa djecom zamalo tri puta ostala na ulici jer niko nije htio da nam izda stan“, poručila je Kristina u uznemirujućem videu.

Kolima se zaletao u zid

Kristina je objavila i snimak koji je izazvao brojne reakcije, a na kojem se vidi Kristijan za volanom automobila dok između njega i nje, koja se nalazi na zadnjem sjedištu, dolazi do žustre rasprave.

Situacija je, prema njenim tvrdnjama, eskalirala kada je Golubović tokom svađe naglo usmjerio vozilo i krenuo ka zidu.

Spalevićeva je navela da je u tom trenutku bila trudna i da je u naručju držala njihovog sina Kostu, zbog čega je strahovala za svoju i bezbjednost djeteta.

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Tagovi

kristijan golubović kristina spalević

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