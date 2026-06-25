"MALO SAM PROBALA, ALI SAM IZGLEDALA KATASTROFALNO" Emina Jahović priznala zašto je išla kod plastičara

Emina Jahović otvoreno govori o estetskim intervencijama i svom iskustvu sa hijaluronom, priznajući da je izgledala katastrofalno.

Izvor: MONDO

Pjevačica Emina Jahović inama važi za jednu od najljepših žena na domaćoj javnoj sceni, a sada je otvoreno govorila o estetskim intervencijama i priznala da se zbog jedne odluke veoma brzo pokajala, te je riješila da promijeni stvari.

Naime, Emina je otkrila da je svojevremeno podlegla trendu uvećavanja usana hijaluronom, koji je u tom periodu bio izuzetno popularan, ali da rezultat nije bio onakav kakav je očekivala.

Pjevačica je iskreno priznala da je željela da vidi kako će izgledati sa punijim usnama, ali da je ubrzo shvatila da to nije za nju.

"Jesu, usne su mi prirodne. U jednom trenutku sam otišla da ih radim, kada je bio onaj hajp oko hijalurona da se stavlja u usne.

Ja sam otišla i malo sam probala, međutim izgledala sam katastrofalno. Onda sam ja otišla i istopila sam ih hijaluronidazom - to se ubrizga i onda sve nestane" ispričala je Emina za Radio S1, kada se govorilo o estetskim intervencijama na licu.

Nedavno joj maturirao sin

Inače, Emina Jahović podijelila je nedavno predivne vesti sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, proslavljajući važan trenutak u životu svog mlađeg sina Javuza.

Naime, naslednik kog je dobila tokom braka sa turskom muzičkom zvijezdom Mustafom Sandalom, uspješno je maturirao i završio osnovnu školu u Turskoj.