Asmin prijavio Aneli policiji: Skandal nakon izlaska iz Elite, otkrio detalje i spomenuo Centar za socijalni rad

Asmin Durdžić otkrio da će početkom nedelje biti ozvaničen početak njegove pravne borbe za ćerku Noru.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Asmin Durdžić otkrio je da je svoju bivšu vanbračnu partnerku Aneli Ahmić prijavio nadležnim organima, te da će naredne sedmice zvanično početi njegova pravna borba za starateljstvo nad kćerkom Norom.

„Prijavio sam policiji da je dijete već tri godine van Austrije i objasnio cijelu situaciju. Rekli su mi da moram da dođem sa advokatom, da potpišemo dokumentaciju, pokrenemo tužbu i damo izjavu, pošto me on zastupa u Austriji. On će to u ponedjeljak završiti sa policijom, nakon čega će odmah biti pokrenut sudski postupak, a potom će se uključiti i Centar za socijalni rad. Pokrenuće se procedura da se dijete vrati u Austriju. Dok traje suđenje, dijete neće moći da napusti Austriju“, objasnio je Asmin, a potom dodao:

„Aneli neće biti oduzeto dijete, već će morati da ga vrati u Austriju. Ukoliko to ne bude uradila, onda će joj, nažalost, dijete biti oduzeto. Ne želim da idem sa policijom i da joj oduzimam dijete. Ovo će joj biti samo mali znak, jer do sada nikada u životu nikoga nisam prijavio. Neka sada ona, njena majka i sestra vide šta se zaista dešava kada ih prijavim.“

„Ne želim više da blamiram kćerku“

Govoreći o ranijim dogovorima koje su, kako tvrdi, pravili dok je Aneli bila u rijalitiju, Asmin je rekao da će otići u Dubrovnik kako bi pokušao da vidi kćerku, ali da neće odustati od pravne borbe.

„Zašto nije došla u Beograd da vidim svoje dijete? Idem tamo 26. i to nema veze sa ovim. Šta ako je sve to samo dio rijalitija, pa uđe u desetu sezonu i kaže: ‘Nema više djeteta’? Šta onda da radim? Da ponovo tri godine slušam iste priče i blamiram sebe i svoju porodicu? Našu Noru više ne želim da dovodim u takvu situaciju. I sama je rekla: ‘Da je htio da vidi dijete, pozvao bi policiju’.“