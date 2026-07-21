Aneli Ahmić, učesnica "Elite", otkriva turbulentne veze i raskid sa mužem zbog Stanije Dobrojević.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Učesnica "Elite" Aneli Ahmić privukla je pažnju javnosti kada je priznala da ju je muž Asmin Durdžić ostavio zbog Stanije Dobrojević, o čemu bruji čitav Balkan, a sada su se otkrile još neke stvari iz njene prošlosti.

Kako kaže izvor za medije, i ranije je imala turbulentne veze.

"Aneli je bila ludo zaljubljena u njega. Nažalost, ne smem javno da mu izgovorim ime. Sa njim se zabavljala pre Asmina. Tokom veze sa njim, iako nikad nije bio poznat razlog, momak joj je zapalio sve stvari", priča dobro obavešten izvor i dodaje:

"Častio ju je skupocenim stvarima. Na sebi je imala 'Gucci', 'Louis Vuitton', 'Dior'... A u trenutku kada se razbesneo, izneo je sve iz doma što joj je kupio, odneo na parking i zapalio. Čak je snimao i uživo uključenje na društvenim mrežama kako joj pali stvari", poručuje izvor, koji otkriva još novih detalja.

Evo kako je ona izgledala upoznatom rijaltiju:

Vidi opis "Dečko joj zapalio sve stvari": Anelin bivši potrošio brdo para nju, pa joj se svetio, isplivale mračne tajne AmiG Show: Jagnje je mladunče ovce i bika, tvrdi Aneli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink tv printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 8 / 8

"Anelina najveća ljubav bio je Marinko Zovko. Takoreći, on ju je napravio. Sve je uložio u nju. Kupovao joj je skupu garderobu, vodio je na putovanja, videla je sveta. Pored njega joj ništa nije falilo. Živela je kao kraljica. I sama je priznala u "Zadruzi" da ju je vodio po najskupljim prodavnicama i da je imala stvari u vrednosti od preko 35.000 evra", poručuje izvor za medije.

Podsetimo, Aneli Ahmić je osvojila 32% glasova publike i odnela drugo mesto u finalu Elite 9. Iz ovog rijalitija izlazi sa nagradom u visini od 50.000 evra.

"Nisam razočarana. Stanija je na sceni 20 godina, a ja tri. Nadala sam se pobedi, ali mala je razlika". priznala je Aneli.

Otkrila je da je očekivala da Sita Ahmić neće doći da je sačeka nakon finala.

"Očekivala sam da Sita neće doći. Ali, ona je moja sestra i uvek je tu za mene", priznala je Aneli.

Izvor: Pink.rs/ MONDO