Edita Aradinović dala ćerki moćno ime: Nosi jaku simboliku, a u prevodu znači "život"

Pjevačica Edita Aradinović danas se porodila i na svijet donijela prvo dijete.

Izvor: MONDO

Pjevačica Edita Aradinović i njen bivši partner Nenad Stević ostvarili su se večeras u najljepšoj ulozi – ulozi roditelja.

Edita je rodila ćerku, a sada je otkriveno i da je za nasljednicu odabrala kratko ime sa snažnom simbolikom.

Njena ćerka zove se Zoja.

Izvor: Instagram printscreen

Zoja je žensko ime grčkog porijekla i znači „život“ ili „ona koja donosi život“.

Ime Zoja rasprostranjeno je u mnogim zemljama, posebno u slovenskim jezicima, a smatra se nježnim i modernim imenom.

„U sjajnim odnosima sa bivšim“

Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“ prvi put otvoreno govorila o razlozima rastanka sa partnerom Nenadom Stevićem.

Izvor: Instagram printscreen

„Mi smo u sjajnim odnosima, samo jednostavno nijesmo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dijete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i maloprije“, objasnila je pjevačica i dodala da smatra da još uvijek nije dovoljno zrela za brak.