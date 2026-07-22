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Edita Aradinović dala ćerki moćno ime: Nosi jaku simboliku, a u prevodu znači "život"

Edita Aradinović dala ćerki moćno ime: Nosi jaku simboliku, a u prevodu znači "život"

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Edita Aradinović danas se porodila i na svijet donijela prvo dijete.

Edita Aradinović dala ćerki moćno ime: Nosi jaku simboliku, a u prevodu znači "život" Izvor: MONDO

Pjevačica Edita Aradinović i njen bivši partner Nenad Stević ostvarili su se večeras u najljepšoj ulozi – ulozi roditelja.

Edita je rodila ćerku, a sada je otkriveno i da je za nasljednicu odabrala kratko ime sa snažnom simbolikom.

Njena ćerka zove se Zoja.

Izvor: Instagram printscreen

Zoja je žensko ime grčkog porijekla i znači „život“ ili „ona koja donosi život“.

Ime Zoja rasprostranjeno je u mnogim zemljama, posebno u slovenskim jezicima, a smatra se nježnim i modernim imenom.

„U sjajnim odnosima sa bivšim“

Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“ prvi put otvoreno govorila o razlozima rastanka sa partnerom Nenadom Stevićem.

Izvor: Instagram printscreen

„Mi smo u sjajnim odnosima, samo jednostavno nijesmo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dijete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i maloprije“, objasnila je pjevačica i dodala da smatra da još uvijek nije dovoljno zrela za brak.

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Tagovi

edita aradinović pjevačica

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