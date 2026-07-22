logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pavle Mensur objavio sliku s Jelisavetom: Više se ne kriju, drži je za ruku u restoranu pred svima (Foto)

Pavle Mensur objavio sliku s Jelisavetom: Više se ne kriju, drži je za ruku u restoranu pred svima (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Njih dvoje se više ne skrivaju, otvoreno pokazuju emocije na javnim mjestima i to znaju svi iz njihovog okruženja.

Pavle Mensur objavio sliku s Jelisavetom: Više se ne kriju, drži je za ruku u restoranu pred svima ( Izvor: Instagram/pavlemensur

Glumac Pavle Mensur više ne krije ljubav sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. On je sada podijelio njihovu zajedničku fotografiju sa ljetovanja.

Par trenutno uživa u Hrvatskoj, a Pavle je podijelio fotografiju na kojoj čvrsto drži Jelisavetu za ruku. U opis fotke je stavio emotikon crvenog srca.

Pogledajte:

Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur

Pavle je nedavno prvi put podijelio fotografiju sa ljepšom polovinom, a tada je Jelisavetu uslikao u automobilu na parkingu.

Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur


"Ne kriju se"

Iako se nije zvanično razvela od Miloša Teodosića, Jelisaveta više ne krije ljubav sa mlađim kolegom.

 „Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nijesu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati“, otkrio je izvor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

jelisaveta orašanin pavle mensur

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ