Njih dvoje se više ne skrivaju, otvoreno pokazuju emocije na javnim mjestima i to znaju svi iz njihovog okruženja.
Glumac Pavle Mensur više ne krije ljubav sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. On je sada podijelio njihovu zajedničku fotografiju sa ljetovanja.
Par trenutno uživa u Hrvatskoj, a Pavle je podijelio fotografiju na kojoj čvrsto drži Jelisavetu za ruku. U opis fotke je stavio emotikon crvenog srca.
Pogledajte:Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur
Pavle je nedavno prvi put podijelio fotografiju sa ljepšom polovinom, a tada je Jelisavetu uslikao u automobilu na parkingu.Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur
"Ne kriju se"
Iako se nije zvanično razvela od Miloša Teodosića, Jelisaveta više ne krije ljubav sa mlađim kolegom.
Pavle Mensur objavio sliku s Jelisavetom: Više se ne kriju, drži je za ruku u restoranu pred svima (Foto)
„Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nijesu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati“, otkrio je izvor.