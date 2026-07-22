Pavle Mensur objavio sliku s Jelisavetom: Više se ne kriju, drži je za ruku u restoranu pred svima (Foto)

Njih dvoje se više ne skrivaju, otvoreno pokazuju emocije na javnim mjestima i to znaju svi iz njihovog okruženja.

Izvor: Instagram/pavlemensur

Glumac Pavle Mensur više ne krije ljubav sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. On je sada podijelio njihovu zajedničku fotografiju sa ljetovanja.

Par trenutno uživa u Hrvatskoj, a Pavle je podijelio fotografiju na kojoj čvrsto drži Jelisavetu za ruku. U opis fotke je stavio emotikon crvenog srca.

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Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur

Pavle je nedavno prvi put podijelio fotografiju sa ljepšom polovinom, a tada je Jelisavetu uslikao u automobilu na parkingu.

Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur



"Ne kriju se"

Iako se nije zvanično razvela od Miloša Teodosića, Jelisaveta više ne krije ljubav sa mlađim kolegom.

„Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nijesu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati“, otkrio je izvor.