Pucaju od zaljubljenosti, 11 godina mlađi glumac fotka Jelisavetu na parkingu.
Veza Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin ne prestaje da intrigira javnost, a sada je on prvi put na svom profilu podijelio njenu fotografiju i time izazvao lavinu rekcija.
Pavle je uslikao Jelisavetu u retrovizoru automobila dok su se nalazili na parkingu.Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur
Kako možemo vidjeti, glumica je u kosi nosila roze cvijet inspirisana Balijem koji je nedavno posjetila. Ovaj detalj je posebno bio interesantan mladom glumcu koji više ne krije da je zaljubljen u stariju koleginicu.
Inače, Pavle je prethodnih mjeseci u više navrata objavljivao fotografije sa glumicom, ali joj je do tada uvijek sakrivao lice te se samo na osnovu detalja poput nakita moglo zaključiti o kome je riječ.
Pogledajte slike u galeriji:
Sad je i zvanično! Pavle Mensur objavio prvu sliku sa Jelisavetom, glumica sa cvijetom u kosi pozira na parkingu
Zagrljeni šetaju ulicom
Iako se nije zvanično razvela od Miloša Teodosića, Jelisaveta ne krije da je zaljubljena u mlađeg kolegu.
- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je sagovornik.
Slike mladog Mensura pronađite u galeriji:
Sad je i zvanično! Pavle Mensur objavio prvu sliku sa Jelisavetom, glumica sa cvijetom u kosi pozira na parkingu
(Blic / MONDO)