Pucaju od zaljubljenosti, 11 godina mlađi glumac fotka Jelisavetu na parkingu.

Izvor: Instagram/pavlemensur

Veza Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin ne prestaje da intrigira javnost, a sada je on prvi put na svom profilu podijelio njenu fotografiju i time izazvao lavinu rekcija.

Pavle je uslikao Jelisavetu u retrovizoru automobila dok su se nalazili na parkingu.

Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur

Kako možemo vidjeti, glumica je u kosi nosila roze cvijet inspirisana Balijem koji je nedavno posjetila. Ovaj detalj je posebno bio interesantan mladom glumcu koji više ne krije da je zaljubljen u stariju koleginicu.

Inače, Pavle je prethodnih mjeseci u više navrata objavljivao fotografije sa glumicom, ali joj je do tada uvijek sakrivao lice te se samo na osnovu detalja poput nakita moglo zaključiti o kome je riječ.

Pogledajte slike u galeriji:

Vidi opis Sad je i zvanično! Pavle Mensur objavio prvu sliku sa Jelisavetom, glumica sa cvijetom u kosi pozira na parkingu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Marija Mladjen/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: X Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/jagodenamagli Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 8 / 8

Zagrljeni šetaju ulicom

Iako se nije zvanično razvela od Miloša Teodosića, Jelisaveta ne krije da je zaljubljena u mlađeg kolegu.

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je sagovornik.

Slike mladog Mensura pronađite u galeriji:

Vidi opis Sad je i zvanično! Pavle Mensur objavio prvu sliku sa Jelisavetom, glumica sa cvijetom u kosi pozira na parkingu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Blic / MONDO)



