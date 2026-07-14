logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sad je i zvanično! Pavle Mensur objavio prvu sliku sa Jelisavetom, glumica sa cvijetom u kosi pozira na parkingu

Sad je i zvanično! Pavle Mensur objavio prvu sliku sa Jelisavetom, glumica sa cvijetom u kosi pozira na parkingu

Autor Marina Cvetković
0

Pucaju od zaljubljenosti, 11 godina mlađi glumac fotka Jelisavetu na parkingu.

Sad je i zvanično! Pavle Mensur objavio prvu sliku sa Jelisavetom, glumica sa cvijetom u kosi pozira Izvor: Instagram/pavlemensur

Veza Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin ne prestaje da intrigira javnost, a sada je on prvi put na svom profilu podijelio njenu fotografiju i time izazvao lavinu rekcija.

Pavle je uslikao Jelisavetu u retrovizoru automobila dok su se nalazili na parkingu.

Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur

Kako možemo vidjeti, glumica je u kosi nosila roze cvijet inspirisana Balijem koji je nedavno posjetila. Ovaj detalj je posebno bio interesantan mladom glumcu koji više ne krije da je zaljubljen u stariju koleginicu.

Inače, Pavle je prethodnih mjeseci u više navrata objavljivao fotografije sa glumicom, ali joj je do tada uvijek sakrivao lice te se samo na osnovu detalja poput nakita moglo zaključiti o kome je riječ.

Pogledajte slike u galeriji:

Zagrljeni šetaju ulicom

Iako se nije zvanično razvela od Miloša Teodosića, Jelisaveta ne krije da je zaljubljena u mlađeg kolegu.

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je sagovornik.

Slike mladog Mensura pronađite u galeriji:

(Blic / MONDO)

Možda ce vas zanimati


Tagovi

pavle mensur jelisaveta orašanin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ