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Oglasio se Desingerica nakon privođenja

Oglasio se Desingerica nakon privođenja

Autor Marina Cvetković
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Policija je tokom racije u klubu u Sutomoru kaznila Desingericu

Oglasio se Desingerica nakon privođenja Izvor: Youtube/printscreen/Desingerica

U noći između petka i subote policija je izvršila kontrolu u jednom noćnom klubu u Sutomoru, u kojem je u tom trenutku nastupao Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica.

Prema informacijama do kojih su došli domaći mediji, policija je tokom kontrole privela nekoliko osoba radi utvrđivanja identiteta, među kojima je bio i popularni reper.

Kako je naknadno potvrđeno u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Desingerica je kažnjen novčanom kaznom od 200 eura jer kod sebe nije imao lična dokumenta.

Pored njega, sankcionisana su još dvojica državljana Srbije, takođe zbog kršenja Zakona o strancima. Tokom kontrole u klubu zatečeno je i 11 maloljetnih osoba koje su konzumirale alkohol, dok su nadležne službe utvrdile više nepravilnosti u radu lokala, zbog čega su odgovornim licima izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

Ekipa Kurira kontaktirala je Desingericu, koji je kratko prokomentarisao cijeli slučaj.

„Pa nema šta... Oni rade svoj posao. U principu, svako svoj posao tu radi najbolje i svima dobro“, rekao je Desingerica za Kurir.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Dragomir Despić desingerica Sutomore

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