Čuveni muzičar Moby nastupio je sinoć pred beogradskom publikom, a prizor na video-bimu na kraju koncerta zbunio je sve.

Izvor: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Nakon 15 dugih godina, muzičar Moby ponovo je zasvirao pred domaćom publikom. Na Kalemegdanu se okupilo više od 11.000 ljudi koji su uživali uz njegove najveće hitove.

Koncert je otvorio pjesmom „Bodyrock“, a potom je uslijedio hit „Go“, koji je posvetio Dejvidu Linču, tvorcu serije „Twin Peaks“, čovjeku koji mu je, kako je istakao, praktično lansirao karijeru, a kasnije postao i njegov veliki prijatelj.

Hitovi su se nizali jedan za drugim, a Kalemegdanom su odjekivali stihovi pjesme „We Are All Made of Stars“, uz koju je publika pjevala i plesala tokom cijelog nastupa.

Pogledajte kadrove sa koncerta:

Vidi opis Ko je lik sa potjernice sa Mobijevog koncerta u Beogradu: Srbi zbog „ekstremiste“ masovno provjeravali telefone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 30 / 30 AD

I priznajem, vratio nas je Moby u neke bezbrižnije godine, a mi milenijalci koji smo većinski bili dio publike, kao da smo ponovo bili "bijesni, depresivni tinejdžeri" koji traže svoje mjesto pod tim istim zvjezdanim nebom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šezdesetogodišnji Moby letio je po bini poput dječačića, a tokom nastupa ispričao je i anegdotu sa Dejvidom Bouvijem, sa kojim je svojevremeno bio komšija. Izveo je i pjesmu „Heroes“, a publika je imala priliku da čuje i poruku čuvene primatološkinje i aktivistkinje Džejn Gudal, koja se zahvalila Mobiju za sve što čini za zaštitu životinja.

Tempo koncerta nije opadao. U jednom trenutku muzičar se izvinio što je „Amerikanac“ i „dio trenutno najgore nacije“, nakon čega je uslijedio veliki hit „Lift Me Up“ koji je odjeknuo Kalemegdanom.

Iako iscrpljena od višesatnog skakanja, emocija i energije koju je Moby prenio publici, publika je željela još. A onda je muzičar za kraj pripremio neočekivano iznenađenje – na video-bimovima se pojavila „potjernica“ sa pečatom „Kopija fajla“.

Na ekranu je pisalo:

„Alijas: Tesi Gordon

Visina: 178 cm

Pol: Muški

Karakteristične osobine: Često se viđa u duksericama sa kapuljačom, cijelo lice ili veći dio lica su prekriveni. Tetovaža „Tesi“ na desnoj ruci.

Posljednji put viđen: Očevici su prijavili provalu i ulazak osobe u Veron laboratorije u Kaliforniji. Osumnjičeni je uhvaćen na sigurnosnim kamerama dok napušta prostorije sa ukradenim stvarima iz laboratorije.

Subjekat je povezan sa više aktivističkih mreža koje djeluju širom Sjeverne Amerike i Evrope tokom perioda 2018–2026.

Pronađeni materijali ukazuju na umiješanost u:

povezivanje sa organizacijom Animal Liberation Front i ekstremističke aktivnosti,

upad na nedozvoljeni posjed i uništavanje objekata za testiranje na životinjama,

saučesništvo i regrutovanje pojedinaca za učešće u krađi imovine, životinja i opreme za testiranje životinja.“

Na dnu „potjernice“ stajala je poruka: „Za više informacija skenirajte QR kod.“

Izvor: MONDO

U tom trenutku hiljade ljudi kliknulo je na link koji se otvara na posebnom ekranu i bilo je jasno o kakvom je "ekstremisti" zapravo reč.

Ko je Tesi?

Tesi Gordon je zapravo glavni lik u novom projektu muzičara. Moby je sa glumcem Markom Veberom i svojom produkcijskom kućom počeo rad na igranom filmu pod nazivom "Tecie".

Fiktivni „dosije“ koji je prikazan nakon koncerta predstavlja FBI fajl koji se odnosi na istragu protiv ekstremnih grupa za zaštitu životinja. U dokumentu se kao glavni osumnjičeni navodi Gordon Tesi, koji je povezan sa akcijama organizacije Animal Liberation Front (ALF).

Riječ je zapravo o materijalu povezanom sa filmom koji je opisan kao tragična romansa smještena na radikalnu scenu zaštite i oslobođenja životinja u Los Anđelesu. Priča istražuje granicu između legitimnog aktivizma i ekstremističkih akcija poput onih koje se pripisuju grupi Animal Liberation Front, dok se istovremeno bavi ličnim odnosima, sukobima i dramom među likovima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na Mobijevom albumu „All Visible Objects“ nalazi se i pjesma „Tecie“, a svi prihodi od tog albuma i pojedinačnih numera bili su namijenjeni organizacijama koje se bave pravima životinja i zaštitom životne sredine. Naziv pjesme ujedno predstavlja poveznicu sa pomenutim filmskim projektom.

Osim toga, ime Tesi ima posebno značenje za Mobija, jer se tako zove njegova tetka koja je, nakon što mu je otac poginuo kada je imao samo dvije godine, zajedno sa njegovom majkom preuzela brigu o njegovom odrastanju.

Zašto je to Mobiju toliko važno?

Moby je u više navrata isticao da ga klasični oblici protesta više ne zadovoljavaju i da kroz muziku i film želi da prikaže stvarnu cijenu i žrtve koje podnose ljudi koji se nalaze u prvim redovima borbe za prava životinja.

Lik Gordona Tesija simbolizuje radikalne aktiviste koji su, zbog svojih uvjerenja i direktnih akcija, poput onih koje se povezuju sa organizacijom Animal Liberation Front (ALF), završili sa dosijeima, na potjernicama ili u zatvoru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kao strastveni vegan i borac za prava životinja duže od tri decenije, Moby koristi svoj koncertni prostor kako bi skrenuo pažnju na ljude koji toj borbi posvećuju svoje živote. Kroz fiktivni policijski dosije suprotstavio je dva pogleda – sistem koji aktiviste za oslobođenje životinja posmatra kao „ekstremiste i teroriste“ i sam pokret, u kojem se oni smatraju herojima spremnim da rizikuju sopstvenu slobodu.

Umjesto klasičnih govora i uobičajenih transparenata, publici je ponudio filmsku misteriju usred muzičkog spektakla. Jednim „fajlom“ i QR kodom uspio je da probudi radoznalost više od 11.000 ljudi i pošalje snažnu poruku o borbi za prava životinja – na kreativan i upečatljiv marketinški način.