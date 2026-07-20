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Haos na koncertu Bed Banija, led ljudima razbijao glave: Prekinut nastup nakon 5 pjesama (Video)

Haos na koncertu Bed Banija, led ljudima razbijao glave: Prekinut nastup nakon 5 pjesama (Video)

Autor Jelena Sitarica
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Nevrijeme je prekinulo spektakl Bed Banija u Milanu, a zbog vremenskih prilika evakuisano je 80.000 ljudi.

Prekinut koncert Bed Banija: Led ljudima razbijao glave Izvor: Anna Hĺllams/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veliko nevrijeme praćeno izuzetno krupnim gradom prekinulo je u subotu uveče koncert latinoameričke muzičke zvijezde Bed Banija na milanskom hipodromu San Siro. Zbog naglog pogoršanja vremenskih prilika i opasnosti po bezbijednost, čak 80.000 posjetilaca moralo je hitno da se evakuiše sa lokacije, dok su ljekarske ekipe na terenu pružale pomoć osobama koje su zadobile povrede glave od udaraca leda.

Ovo je bio drugi i ujedno završni nastup 32-godišnjeg pjevača u Italiji u sklopu njegove turneje, ali je pjevač uspio da otpjeva svega pet pjesama prije nego što je šou konačno obustavljen.

Organizatori su u prvim minutima oluje apelovali na publiku da ostane na svojim mjestima u nadi da će se vrijeme smiriti, međutim, dalji razvoj situacije natjerao je vatrogasne službe na brzu reakciju i masovnu pražnjenje prostora.

Kako bi se spriječio haos i lakše usmerio ogroman priliv ljudi tokom vanredne situacije, nadležni su privremeno zatvorili i obližnju stanicu metroa Urugvaj. Publika sada sa nestrpljenjem očekuje zvanična obavještenja o tome da li će koncert biti zakazan za neki novi termin ili će uslijediti povraćaj novca.

Italijanski mediji prenose da među obožavaocima vlada optimizam, podsjećajući na nedavni slučaj pjevačice Rosalije kada su posjetiocima, nakon prekida njenog nastupa, troškovi ulaznica u potpunosti refundirani.

Tagovi

Bed Bani Led koncert

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