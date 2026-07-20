Haos na koncertu Bed Banija, led ljudima razbijao glave: Prekinut nastup nakon 5 pjesama (Video)

Nevrijeme je prekinulo spektakl Bed Banija u Milanu, a zbog vremenskih prilika evakuisano je 80.000 ljudi.

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Veliko nevrijeme praćeno izuzetno krupnim gradom prekinulo je u subotu uveče koncert latinoameričke muzičke zvijezde Bed Banija na milanskom hipodromu San Siro. Zbog naglog pogoršanja vremenskih prilika i opasnosti po bezbijednost, čak 80.000 posjetilaca moralo je hitno da se evakuiše sa lokacije, dok su ljekarske ekipe na terenu pružale pomoć osobama koje su zadobile povrede glave od udaraca leda.

❗ Nella serata di ieri annullato il concerto di Bad Bunny a Milano a seguito di un'intensa supercella con grandine di medie dimensioni.



Segnalati diversi feriti. Evacuate circa 80.000 persone.https://t.co/UWuDOVZHAupic.twitter.com/YVXqlEmzzq — Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive)July 19, 2026

Ovo je bio drugi i ujedno završni nastup 32-godišnjeg pjevača u Italiji u sklopu njegove turneje, ali je pjevač uspio da otpjeva svega pet pjesama prije nego što je šou konačno obustavljen.

AVISO ⛈️

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia



Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.



Créditos …pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra)July 19, 2026

Organizatori su u prvim minutima oluje apelovali na publiku da ostane na svojim mjestima u nadi da će se vrijeme smiriti, međutim, dalji razvoj situacije natjerao je vatrogasne službe na brzu reakciju i masovnu pražnjenje prostora.

Kako bi se spriječio haos i lakše usmerio ogroman priliv ljudi tokom vanredne situacije, nadležni su privremeno zatvorili i obližnju stanicu metroa Urugvaj. Publika sada sa nestrpljenjem očekuje zvanična obavještenja o tome da li će koncert biti zakazan za neki novi termin ili će uslijediti povraćaj novca.

Italijanski mediji prenose da među obožavaocima vlada optimizam, podsjećajući na nedavni slučaj pjevačice Rosalije kada su posjetiocima, nakon prekida njenog nastupa, troškovi ulaznica u potpunosti refundirani.