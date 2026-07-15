Posle Alena Islamovića i Dženana, legendarnoj grupi otkazan koncert u Goraždu, a izdato je i zvanično saopštenje

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što je Alenu Islamoviću otkazan koncertu u Zavidovićima, a zatim i Dženanu Lončareviću na "Ilijaškim danima 2026", sada je koncert otkazan i Bijelom dugmetu, kao i nastupi Jelene Kostov, Saše Kapora. Nikoline Kovač i Darka Filipovića.

Organizacioni odbor 29. Internacionalnog festivala prijateljstva Goražde obavijestio je javnost da se, zbog novonastalih okolnosti, neće realizovati ranije planirani muzički programi za 1. i 7. august 2026. godine.

Za 1. august bio je planiran nastup Nikoline Kovač, Jelene Kostov, Saše Kapora i Darka Filipovića, dok je za 7. august, završnu noć Festivala, bio planiran koncert grupe "Bijelo dugme".

Budžet Grada Goražda i Festivala prijateljstva nisu oštećeni, a svi pregovori sa predstavnicima izvođača odvijali su se u dobrom i profesionalnom duhu, navodi se u saopštenju Organizacionog odbora.

"Nakon razgovora i dogovora sa predstavnicima izvođača, donesena je odluka da se navedeni nastupi neće održati u okviru ovogodišnjeg izdanja Festivala prijateljstva", stoji u saopštenju.

Otkazan koncert Dženana Lončarevića

Juče je u medijima odjeknula vijest da je Dženanu Lončareviću otkazan koncert.

Vidi opis Posle Alena i Dženana i njima otkazali koncerte u Bosni: Isplivao spisak izvođača iz Srbije, na njemu i Bijelo Dugme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Koncert Dženana Lončarevića, planiran za 21. juli u okviru manifestacije “Ilijaški dani 2026”, je otkazan. Odluka je donesena nakon saznanja da je izvođač nastupio 11. jula u Republici Srbiji, na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Smatramo da takav postupak nije u skladu s vrijednostima koje neguje manifestacija niti s pijetetom prema žrtvama genocida i njihovim porodicama", stoji u objavi Organizacionog odbora "Ilijaški dani".

Otkazan koncert Alena Islamovića

I koncert Alena Islamovića je otkazan dan ranije.

- Koncert Alena Islamovića, koji je održan 11. jula u Kraljevu, na dan kada su Bosna i Hercegovina obilježili godišnjicu genocida u Srebrenici, za Grad Zavidovići je neprihvatljiv i duboko neprimjeren - naveli su u objavi.

Umjesto ova dva pjevača nastupiće Ilma Karahmet, stoji na zvaničnom sajtu





(Kurir, MONDO)