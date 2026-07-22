Prve fotke Anastasije Ražnatović sa trudničkim stomakom: 9 mjeseci krila trudnoću, sad podijelila emotivne momente

Nakon porođaja, Anastasija Ražnatović je objavila fotografije sa trudničkim stomakom,

Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija

Nakon što je prije šest dana postala majka dječaka Ilijana, Anastasija Ražnatović obradovala je pratioce do sada neviđenim fotografijama.

Tek po izlasku iz porodilišta, pjevačica je objavila je fotke sa trudničnim stomakom kojima ne skida osmjeh sa lica, zbog čega su usledili brojni komplimenti na račun njenog izgleda.

Pogledajte kako je Anastasija izgledala u trudnoći:

Na fotografijama je i njen suprug Nemanja Gudelj, koji joj je bio podrška tokom cijele trudnoće. On ju je nježno zagrlio i poljubio tokom fotografisanja.

Podsetimo, dan ranije je Cecina ćerka objavila prvi snimak bebe, na kojem se vidi kako Nemanjina sestra, Vanja Gudelj čuva bratanca i pomaže novopečenim roditeljima.

Pogledajte još fotografija Anastasije i Nemanje

"Tetka dežurna", napisala je ona u okviru objave i dodala pjesmu:"No stress, just vibes".