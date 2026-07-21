logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo oglašavanje Anastasije Ražnatović nakon porođaja: 9 mjeseci krila trudnoću, sada objavila emotivnu poruku

Prvo oglašavanje Anastasije Ražnatović nakon porođaja: 9 mjeseci krila trudnoću, sada objavila emotivnu poruku

Autor Ana Živančević
0

Nakon rođenja sina Ilijana, Anastasija Ražnatović je podijelila video sa snažnom porukom.

Nakon rođenja sina Ilijana, Anastasija Ražnatović je podijelila video sa snažnom porukom. Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija

Ćerka Cece Ražnatović, Anastasija, pre samo pet dana donijela je na svijet sina Ilijana, nakon što je uspješno krila trudnoću od očiju javnosti svih devet mjeseci. 

Iako je tokom blagoslovenog stanja bila potpuno neaktivna na mrežama, sada se oglasila snimkom koji je podigao veliku prašinu. Anastasija je podijelila video sa moćnom porukom.

Pogledajte njenu objavu:

"Bez obzira na to gde si u životu, zapamti da si tačno tamo gdje treba da budeš", pisalo je u opisu videa.

Podsjetimo, Ceca Ražnatović je samo dva dana nakon što je dobila četvrtog unuka prokomentarisala porođaj svoje ćerke.

Pogledajte kako su dočekali Anastasiju i Ilijana:

"Presrećna sam, još nisam vidjela bebu, morala sam da odradim zakazani koncert, odmah u nedelju ujutru idem za Španiju. Ja sam prebogata žena kada su te stvari u pitanju, ne postoji ništa ljepše. Sve je prolazno u životu, i novac i slava i bogatstvo i kojekakvi uspjesi, kada imate zdravu porodicu, kad imate mnogo djece, i toj istoj djeci da se rađaju živa zdrava i prava, ne postoji veća nagrada i veća sreća, to je dar od Boga", rekla je Ceca Ražnatović i otkrila da nije bilo suza radosnica.

"Pa kad? To ćemo uživo."

"Anastasija je odlično, beba je odlično. Vidjeli smo se samo preko video poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja, i stižem u nedelju. Mali se mijenja, svakim danom je drugačiji", rekla je Ceca.

Tagovi

Anastasija Ražnatović oglašavanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ