Prvo oglašavanje Anastasije Ražnatović nakon porođaja: 9 mjeseci krila trudnoću, sada objavila emotivnu poruku

Nakon rođenja sina Ilijana, Anastasija Ražnatović je podijelila video sa snažnom porukom.

Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija

Ćerka Cece Ražnatović, Anastasija, pre samo pet dana donijela je na svijet sina Ilijana, nakon što je uspješno krila trudnoću od očiju javnosti svih devet mjeseci.

Iako je tokom blagoslovenog stanja bila potpuno neaktivna na mrežama, sada se oglasila snimkom koji je podigao veliku prašinu. Anastasija je podijelila video sa moćnom porukom.

Pogledajte njenu objavu:

"Bez obzira na to gde si u životu, zapamti da si tačno tamo gdje treba da budeš", pisalo je u opisu videa.

Podsjetimo, Ceca Ražnatović je samo dva dana nakon što je dobila četvrtog unuka prokomentarisala porođaj svoje ćerke.

Pogledajte kako su dočekali Anastasiju i Ilijana:

"Presrećna sam, još nisam vidjela bebu, morala sam da odradim zakazani koncert, odmah u nedelju ujutru idem za Španiju. Ja sam prebogata žena kada su te stvari u pitanju, ne postoji ništa ljepše. Sve je prolazno u životu, i novac i slava i bogatstvo i kojekakvi uspjesi, kada imate zdravu porodicu, kad imate mnogo djece, i toj istoj djeci da se rađaju živa zdrava i prava, ne postoji veća nagrada i veća sreća, to je dar od Boga", rekla je Ceca Ražnatović i otkrila da nije bilo suza radosnica.

"Pa kad? To ćemo uživo."

"Anastasija je odlično, beba je odlično. Vidjeli smo se samo preko video poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja, i stižem u nedelju. Mali se mijenja, svakim danom je drugačiji", rekla je Ceca.