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Anastasija objavila prvi snimak sina Ilijana: Mališa zaspao u dvorištu, a čuva ga lijepa tetka (Video)

Anastasija objavila prvi snimak sina Ilijana: Mališa zaspao u dvorištu, a čuva ga lijepa tetka (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Anastasija objavila snimak iz Sevilje, gdje trenutno "dežura" sestra Nemanje Gudelja

Anastasija objavila prvi snimak sina Ilijana: Mališa zaspao u dvorištu, a čuva ga lijepa tetka (Video) Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Anastasija Ražnatović je prije pet dana dobila sina sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom, a sada je na Instagramu podijelila prvi snimak naslednika kojem su dali ime Ilijan.

Anastasija je devet mjeseci krila da je u drugom stanju, a za vijest o trudnoći saznalo se u javnosti nakon što se porodila. Cecina ćerka sada je objavila prvi snimak bebe, na kojem se vidi kako Nemanjina sestra, Vanja Gudelj čuva bratanca i pomaže novopečenim roditeljima.

"Tetka dežurna", napisala je ona u okviru objave i dodala pjesmu:"No stress, just vibes".

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Anastasija Ražnatović objavila snimak iz kuće u Sevilji
Izvor: instagram/raznatovicanastasija
Izvor: instagram/raznatovicanastasija

Tagovi

Anastasija Ražnatović sin tetka

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